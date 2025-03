Barcelona confirma lesões de dois titulares; veja quem são

Nesta segunda-feira (17), o Barcelona anunciou que Iñigo Martinez e Marc Casadó estão lesionados, sem previsão de retorno aos campos. A notícia veio na manhã seguinte do triunfo dos catalães sobre o Atlético de Madrid por 4 a 2, no Wanda Metropolitano, pela 28ª rodada da La Liga. Jogadores se juntam a Marc Bernal e Marc-André, ambos em recuperação.

Entenda as lesões de Casadó e Martinez

Iñigo Martinez sofre de parameniscite interna no joelho direito. O clube não forneceu uma data para seu retorno, mas confirmou que ele receberá o tratamento necessário. Marc Casadó, por sua vez, lesionou o ligamento do joelho direito. Ele será submetido a mais exames para avaliar a gravidade da lesão. No entanto, estima-se que o meio-campista ficará afastado por mais de dois meses.

O problema de Casadó aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando ele dividiu uma bola com Antoine Griezmann. O jogador tentou continuar na partida, apesar das dores, já que o Barça tem poucas opções para o setor, e só foi substituído restando 25 minutos para o final do confronto.

As lesões também impactam a Seleção Espanhola, pois Martinez e Casadó estavam convocados para os jogos da Data Fifa de março. Com os jogadores fora, ajustes na equipe nacional são inevitáveis. O Barcelona, agora na liderança da LaLiga, enfrenta um período crítico da temporada com essas baixas significativas.

Jogadores do Barcelona e Atlético de Madrid durante o clássico (Foto: Javier Soriano/AFP)

