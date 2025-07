O tradicional Mr. Big Evolution Portugal, mais conhecido como "Portugal Pro", retorna neste domingo (6), com a presença confirmada de alguns dos melhores atletas brasileiros. A competição oferece uma vaga direta por categoria para o Mr. Olympia 2025. O evento será transmitido pelo pay-per-view (PPV) oficial do campeonato, com preço especial para o Brasil. Confira abaixo os horários de cada categoria e a lista dos brasileiros confirmados:

Brasileiros confirmados no Portugal Pro

Bruno Oliveira Santos (Men's Bodybuilding Open) Cassio Goes (Men's Bodybuilding 212) Marcello Horse (Classic Physique) Paulo Henrique (Classic Physique) Julio Gorila (Classic Physique) Matheus Oliveira (Men's Physique) Alcione Santos Barreto (Women's Bodybuilding Open) Daiane Carvalho (Women's Figure Open) Tamy Silva (Women's Figure Open) Sara Bianca (Women's Wellness Open) Mari Patrizzi (Women's Wellness Open) Carolina Santana (Women's Wellness Open)

Horários previstos de cada categoria

05h (de Brasília) Men’s Physique / 212 / Women’s Physique

09h15 às 11h (de Brasília) Figure / Classic Physique / Wellness

13h (de Brasília) Bikini / Bodybuilding / Women’s Bodybuilding

✅ ONDE ASSISTIR

Mr. Big Evolution Portugal Pro

📆 Data e horário: domingo, 6 de julho de 2025, a partir das 5h (de Brasília)

📍 Local: Av. Dr. Stanley Ho, 2765-190 – Estoril, Portugal

👁️ Onde assistir: Mr. Big Evolution (pay-per-view)

