O técnico Pep Guardiola afirmou ter mentido sobre as chances do Manchester City se classificar às oitavas de final da Champions League no duelo com o Real Madrid. Em entrevista coletiva na última terça-feira (18), o treinador voltou atrás na declaração dada após a derrota por 3 a 2 na partida de ida, quando disse que a equipe inglesa tinha "1% de chance" de conquistar a vaga.

— Dessa vez, eu menti. Temos mais que 1% de chance de passar. Eu menti para vocês, e vocês não acreditaram em mim. Eu disse aquilo porque estávamos fora e ninguém teria apostado um centavo em nós. Mas conforme os dias passam, o entusiasmo retorna. Vamos tentar passar. Carlo (Ancelotti) não precisará me dizer nada antes do jogo. Temos que consertar certas coisas, mas vamos atacar e pelo menos tentar dar um susto neles, depois veremos o que acontece — admitiu Guardiola.

Resposta a Carlo Ancelotti

A nova declaração de Pep Guardiola veio após comentário do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Em coletiva, o italiano brincou com a afirmação do espanhol sobre o City ter apenas 1% de chance, dizendo que iria questionar o colega de profissão antes da partida.

— Antes do jogo de amanhã, vou perguntar para ele se ele realmente acha que o Manchester City tem 1% de chance contra nós. Não pensamos que temos 99% de chance. Temos uma pequena vantagem e precisamos aproveitar — disparou Ancelotti.

