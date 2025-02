Real Madrid x Manchester City: por que apostar em gols de Vinicius Jr e Haaland?

O jogo Real Madrid x Manchester City acontece nesta quarta-feira (19/02), às 17h. O confronto da volta dos playoffs entre as equipes será disputado no Santiago Bernabéu. Dessa forma, confira aqui como apostar em gols de Vinicius Jr e Haaland neste duelo.

Odds Real Madrid x Manchester City

Real Madrid e Manchester City disputam um lugar nas oitavas de final. Como são dois gigantes, a expectativa é de equilíbrio, mas jogando em casa, o time espanhol aparece mais cotado para a vitória, com 1.85. A questão é que a equipe inglesa precisará tentar dar o troco e isso gera expectativa por bola na rede.

Autor do gol

A partida traz um duelo de dois grandes ataques. De um lado tem o melhor do mundo da FIFA, Vini Jr. Já do outro tem o artilheiro Erling Haaland. Os dois estão entre os que trazem maior expectativa por bola na rede.

O brasileiro está cotado em 1.95. Ao longo da Champions League, ele já marcou sete vezes. Já Haaland fez oito, incluindo um na partida de ida com o Real Madrid. Caso balance as redes no duelo de volta paga 2.10 para 1.00.

No meio desse bolo tem apenas Mbappé. O francês também marcou na última semana e é o mais cotado para fazer gol novamente, com odds de 1.83.

Também é possível ser mais específico e apontar que um desses jogadores vai ser o primeiro a balançar as redes nesta quarta-feira. Neste caso, o retorno é superior a 4.50.

Multigoleador

Quem espera por maior protagonismo de um desses nomes pode ir direto para as apostas de multigoleador. Trata-se de um cenário em que o jogador tem que fazer mais de um gol.

No palpite de dois ou mais, VIni Jr aparece cotado em 5.50. Já a aposta que Haaland faz pelo menos dois gols tem odds de 6.50. Mbappé também aparece no bolo, cotado em 4.75.

Nas apostas em hat-trick as cotações são diferenciadas. Se selecionar que o brasileiro ou noruguês marcam três ou mais tem retornos de 19.00 e 23.00, respectivamente.

Formas e combinadas

É possível ainda explorar diferentes possibilidades para apostas em gol. Uma delas é a forma como cada jogador vai balançar as redes. No caso de Haaland, quem selecionar que o norueguês faz de cabeça encontra odds de 8.00 para 1.00. Já um gol de fora da área de Vini Jr está em cotado em 13.00.

Outro cenário é referente a combinação do autor do gol e o resultado do jogo. Ao selecionar uma nova vitória do Real Madrid, desta vez com gol de Vini Jr, o retorno é de 2.80. Já o triunfo do Manchester City com Haaland marcando tem odds de 5.50.

Na hora de apostar é possível também selecionar com outros resultados e até mesmo realizando combos com jogadores marcando duas ou mais vezes. Isso traz odds diferenciadas de acordo com o nível.

