Vasco e Montevideo Wanderers, do Uruguai, se enfrentam neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O amistoso internacional, válido pela Vitória Cup, terá transmissão do Premiere e do canal GOAT.

Comandado por Fernando Diniz, o Vasco teve somente 10 dias de férias e se reapresentou no dia 23 de junho. Desde então, o Cruz-Maltino passa por uma boa sequência de treinamentos, visando a sequência da temporada. Esta é a primeira vez que a equipe vai a campo depois da vitória sobre o São Paulo no Brasileirão.

Já o Montevideo Wanderers jogou no último sábado (28), quando enfrentou e venceu o Liverpool-URU, por 2 a 1. O jogo era válido pela 7ª rodada do Grupo A do Campeonato Uruguaio.

Vasco se reapresentou no dia 23 de junho (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Montevideo Wanderers

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MONTEVIDEO WANDERERS

VITÓRIA CUP - AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: sábado, 5 de junho de 2025, às 17h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena das Dunas, em Natal (RN);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN);

🚩 Assistentes: Matheus Lacerda Lemos (RN) e Everton Muller da Costa Maia (RN).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

MONTEVIDEO WANDERERS (Técnico: Alejandro Apud)

Jhony da Silva; Queiroz, Pablo Lima, García, Zazpe e Teuten; Cerro, Lima, Martín Suárez; Nicolás Ferreira e Zeballos.