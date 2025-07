PSG e Bayern de Munique se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O PSG, campeão europeu pela primeira vez, chega às quartas de final do Mundial de Clubes com moral alta, após liderar seu grupo e golear o Inter Miami por 4 a 0 nas oitavas, destacando-se como a melhor defesa do torneio, com apenas um gol sofrido.

O Bayern de Munique, impulsionado por um ataque potente que marcou 16 gols até agora, incluindo a vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo nas oitavas, busca manter a boa fase contra o PSG, tendo vencido seis dos últimos sete confrontos diretos.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Bayern de Munique

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sábado, 5 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes);

VAR:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Bayern volta a enfrentar o PSG nesta temporada, veja onde assistir (Foto: Franck Fife/AFP)