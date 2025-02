Copa do Brasil de 2025: veja formato, regulamento e datas

A Copa do Brasil de 2025 promete grandes emoções para os torcedores de todo o futebol nacional. O torneio, que começa na semana de 19 de fevereiro, contará com 92 clubes disputando o título, com equipes de todas as regiões do Brasil. Nesta edição, o formato e o regulamento seguem modelos anteriores, mas com novidades nos confrontos e no calendário. O Lance! te conta tudo sobre a Copa do Brasil de 2025.

Formato e regulamento da Copa do Brasil de 2025

A competição é dividida em várias fases. As duas primeiras etapas são disputadas em partidas únicas. Nessa fase inicial, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam como visitantes. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.

Após essas duas fases iniciais, a partir da terceira fase, o torneio passa a ser disputado em jogos de ida e volta, com novo sorteio para definir os confrontos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será por pênaltis. Além dos 80 clubes que começam desde a primeira fase, outros 12 times entram diretamente na terceira fase, sendo eles:

Classificados à Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia;

Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia; Classificado pelo Brasileirão 2024: Cruzeiro;

Cruzeiro; Campeão da Série B 2024: Santos;

Santos; Campeão da Copa do Nordeste: CRB;

CRB; Campeão da Copa Verde: Paysandu.

O sorteio da primeira fase dividiu os 80 clubes em oito potes com dez equipes cada, baseando-se no ranking da CBF de 2024. Os 40 melhores clubes ficaram nos potes A, B, C e D, enfrentando times dos potes E, F, G e H, que terão o mando de campo.

Confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2025

Chave 1

ASA-AL x ATLÉTICO-GO (vencedor joga a segunda fase em casa)

JEQUIÉ-BA x RETRÔ-PE

Chave 2 da Copa do Brasil

TUNA LUSO-PA x SAMPAIO CORRÊA-MA

BOAVISTA-RJ x CSA-AL (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 3

UNIÃO-MT x VASCO

BARCELONA-RO x NOVA IGUAÇU-RJ (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 4 da Copa do Brasil

HUMAITÁ-AC x OPERÁRIO-PR (vencedor joga a segunda fase em casa)

CSE-AL x TOMBENSE-MG

Chave 5

POUSO ALEGRE-MG x ATHLETICO-PR (vencedor joga a segunda fase em casa)

GUARANY-RS x ALTOS-PI

Chave 6 da Copa do Brasil

CEILÂNDIA-DF x CORITIBA-PR

MARACANÃ-CE x FERROVIÁRIO-CE (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 7

PORTO VELHO-RO x CUIABÁ-MT

CAPITAL-DF x PORTUGUESA-RJ (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 8 da Copa do Brasil

SERGIPE-SE x CEARÁ-CE (vencedor joga a segunda fase em casa)

PARNAHYBA-PI x CONFIANÇA-SE

Chave 9

MARINGÁ-PR x JUVENTUDE-RS (vencedor joga a segunda fase em casa)

UNIÃO-TO x AMÉRICA-RN

Chave 10 da Copa do Brasil

CONCÓRDIA-SC x PONTE PRETA-SP

PORTUGUESA-SP x BOTAFOGO-PB (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 11

SÃO RAIMUNDO-RR x GRÊMIO-RS

BARCELONA-BA x ATHLETIC-MG (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 12 da Copa do Brasil

MARANHÃO-MA x VITÓRIA-BA (vencedor joga a segunda fase em casa)

SANTA CRUZ-RN x NÁUTICO-PE

Chave 13

SOUSA-PB x RB BRAGANTINO-SP (vencedor joga a segunda fase em casa)

ORATÓRIO-AP x SÃO JOSÉ-RS

Chave 14 da Copa do Brasil

OPERÁRIO-MS x CRICIÚMA-SC

GRÊMIO SAMPAIO-RR x REMO-PA (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 15

FC CASCAVEL-PR x AMÉRICA-MG

VOTUPORANGUENSE-SP x APARECIDENSE-GO (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 16 da Copa do Brasil

INTER DE LIMEIRA-SP x VILA NOVA-GO (vencedor joga a segunda fase em casa)

RIO BRANCO VN-ES x AMAZONAS-AM

Chave 17

TOCANTINÓPOLIS-TO x ATLÉTICO-MG (vencedor joga a segunda fase em casa)

INDEPENDÊNCIA-AC x MANAUS-AM

Chave 18 da Copa do Brasil

TREM-AP x BRUSQUE-SC

OLARIA-RJ x ABC-RN (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 19

ÁGUIA DE MARABÁ-PA x FLUMINENSE-RJ

DOURADOS-MS x CAXIAS-RS (vencedor joga a segunda fase em casa)

Chave 20 da Copa do Brasil