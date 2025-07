Amazonas x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Amazonas e Athletico se enfrentam neste sábado (5), em jogo da 15ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

A Onça Pintada ocupa a 18ª posição, com 14 pontos, a dois pontos do Botafogo-SP, fora da ZR, enquanto o Furacão é o nono colocado, com 20, três pontos atrás do Avaí, que abre o G-4.

Amazonas x Athletico AMA CAP 15ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 5 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Carlos Zamith, em Manaus (AM) Árbitro Matheus Delgado Candancan (SP) Assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Amazonas empatou em 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa, e chegou a dois jogos sem derrota - venceu o Vila Nova por 2 a 1, em casa, na rodada anterior. A última derrota foi por 3 a 2 para o Criciúma, fora.

O técnico Guilherme Alves tem duas dúvidas para o confronto: o zagueiro Jackson está em tratamento de uma inflamação no pé, assim como o meia Zabala na posterior da coxa direita. Caso se confirmem as ausências, o lateral-esquerdo Fabiano deve continuar improvisado na zaga, e Rafael Tavares mantido no meio-campo.

O Athletico vem de derrota por 1 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Arena da Baixada, e encerrou uma sequência de duas vitórias seguidas na competição. A equipe tinha a possibilidade de entrar no G-4, mas caiu três posições na tabela com o revés.

Para o jogo, Odair Hellmann deve sair do esquema com três zagueiros, utilizado nos últimos dois jogos, com a saída de Belezi para a entrada do volante Raul. Os meias-atacantes Giuliano e Patrick são outros que tendem a sair do time para Zapelli e João Cruz entrarem.

Confira as informações do jogo entre Amazonas e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X ATHLETICO

15ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (5), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Carlos Zamith, em Manaus (AM)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMAZONAS (Técnico: Guilherme Alves)

Pedro Caracoci; Matheus Blade, Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano, Larry Vásquez, Domingos, Rafael Tavares e Durmisi; Kevin Ramírez e Aldair Rodríguez.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Felipinho e Zapelli (Giuliano); João Cruz, Luiz Fernando e Alan Kardec.