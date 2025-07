Quem joga no futebol hoje? Neste sexta-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das quartas de final do Mundial de Clubes, da Eurocopa feminina, da Série B do Brasileirão, Campeonato Peruano e entre outros mais

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 4 de julho de 2025)

Mundial de Clubes

Fluminense x Al-Hilal – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Palmeiras x Chelsea – 22h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o Fluminense enfrenta o Al Hilal nas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: Michael Reaves / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Eurocopa feminina

Dinamarca (F) x Suécia (F) – 13h – CazéTV

Alemanha (F) x Polônia (F) – 16h – CazéTV

Brasileirão Série B

Coritiba x Volta Redonda – 19h – ESPN e Disney+

Copa Cosafa sub-20 feminina

Botsuana sub-20 (F) x Zimbábue sub-20 (F) – 6h – FIFA+

Namíbia sub-20 (F) x Maláui sub-20 (F) – 9h – FIFA+

Copa Cosafa sub-20

Maláui sub-20 x Zimbábue sub-20 – 6h – FIFA+

Namíbia sub-20 x Angola sub-20 – 10h – FIFA+

Campeonato Peruano

Sport Huancayo x UTC – 15h – Fanatiz

Los Chankas x ADT Tarma – 17h15 – Fanatiz

Copa Paulista

Taubaté x Portuguesa Santista – 19h30 – Paulistão (YouTube)

XV de Piracicaba x Primavera – 20h – Paulistão (YouTube)

MLS (Primeira Divisão dos EUA)

FC Dallas x Minnesota United – 21h45 – Apple TV+

Colorado Rapids x Sporting Kansas City – 22h30 – Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Vancouver Whitecaps – 23h30 – Apple TV+

USL Championship (Segunda Divisão dos EUA)

El Paso Locomotive x San Antonio – 22h – Disney+

Las Vegas Lights x Sacramento Republic – 23h30 – Disney+

Phoenix Rising x Lexington – 23h30 – Disney+

