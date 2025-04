Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (7), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série B, Campeonato Inglês, Campeonato Turco, Campeonato Italiano, Campeonato Argentino e Brasileirão sub-20.

Partidas em destaque

Leicester x Newcastle

O Leicester, atualmente na 19ª posição com 17 pontos, luta desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto o Newcastle, na 6ª posição com 50 pontos, busca consolidar sua vaga em competições europeias. No último encontro entre as equipes, os Magpies venceu por 4-0, demonstrando sua superioridade.

Bologna x Napoli

O Bologna ocupa a 4ª posição com 56 pontos e vem de uma vitória convincente por 3-0 sobre o Empoli na Coppa Italia, enquanto o Napoli, vice-líder com 64 pontos, derrotou o Milan por 2-1 em seu último compromisso pelo Campeonato Italiano.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 7 de abril de 2025)

Brasileirão Série B (1ª rodada)

Atlético-GO x Athletic – 19h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (31ª rodada)

Leicester x Newcastle – 16h – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Newcastle visita o Leicester em joog válido pela 31ª rodada da Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Campeonato Espanhol (30ª rodada)

Leganés x Osasuna – 16h – Disney+

Campeonato Português (28ª rodada)

Farense x Casa Pia – 14h45 – Disney+

Sporting x Braga – 16h45 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano (31ª rodada)

Bologna x Napoli – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco (30ª rodada)

Kasimpasa x Besiktas – 14h – Disney+

Göztepe x Gaziantep – 14h – Disney+

Campeonato Argentino (12ª rodada)

Tigre x Newell's Old Boys – 21h – ESPN 4 e Disney+

Atlético Tucumán x Instituto – 21h – Disney+

Brasileirão sub-20 (5ª rodada)

São Paulo sub-20 x Corinthians sub-20 – 20h – Sportv

