Alvo da Seleção Brasileira tem demissão discutida e pode ficar livre

Sonho antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, José Mourinho pode ficar livre no mercado. O português lidou com resultados recentes ruins no comando de sua equipe, o Fenerbahçe-TUR, e pode lidar com uma demissão em um futuro próximo.

Segundo o jornal "Milliyet", o presidente dos Canários Amarelos, Ali Koç, se irritou com a derrota para o Galatasaray, pela Copa da Turquia, que levou à eliminação da equipe - após o jogo, inclusive, Mourinho beliscou o nariz de Okan Buruk, técnico do rival. A pressão agora está no próximo compromisso, onde o Fener enfrenta o Trabzonspor e precisa vencer para seguir na corrida pelo título da liga, já que estão a seis pontos dos algozes da copa.

Um revés em casa no domingo (6) pode significar a queda do "Special One", ainda de acordo com o periódico. Em caso de demissão, o nome do lusitano deve ganhar força na análise de Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.

No começo de 2024, o Lance! apurou e informou que José Mourinho já estava no radar do órgão após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, mas Dorival Júnior foi o escolhido para assumir na ocasião. O técnico tricampeão da Copa do Brasil, todavia, já deixou o cargo após atuações inconsistentes e o vexame diante da Argentina, em derrota por 4 a 1 no Monumental de Núñez dez dias atrás.

Novamente, a área técnica da Seleção Brasileira está vaga. Ancelotti ainda está no plano A de Ednaldo, mas seu contrato com o Real se encerra apenas ao final do primeiro semestre de 2026, dentro do período da Copa do Mundo; conciliar os dois empregos é uma opção inviável para o presidente merengue Florentino Pérez.

Jorge Jesus é outro nome que tem possibilidades de ser o responsável por levar o Brasil ao hexacampeonato mundial. O também português está atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pode se inclinar a um movimento junto à CBF caso haja proposta nas próximas semanas, já que seu vínculo expira ao final desta temporada.

Conforme informado pelo jornalista André Rizek, o ídolo de Porto, Chelsea e Inter de Milão é prestigiado internamente. A dificuldade de Ancelotti em deixar a Espanha mantém Jesus como plano A, mas as especulações de Mourinho podem levar a uma mudança de paradigma caso o Fenerbahçe não supere o Trabzonspor em dois dias.