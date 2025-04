O Palmeiras finalizou a preparação para o enfrentar o Sport, em duelo marcado para este domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Anibal Moreno seguem treinando normalmente, enquanto o Marcos Rocha deu início ao trabalho de transição física.

Sob o comando de Abel Ferreira, os jogadores realizaram uma atividade tática com ênfase em simulações e dinâmicas de jogo. Na sequência, houve um recreativo e depois alguns atletas aprimoraram quesitos individuais como lançamentos em profundidade, faltas e pênaltis.

O elenco embarca para a capital pernambucana após o almoco. O Palmeiras está invicto há 15 jogos atuando fora da cidade de São Paulo, com 12 vitórias e três empates. A série começou com o triunfo sobre o Athletico-PR, em setembro do ano passado, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, e a última vitória foi na semana passada, pela Libertadores, ao superar Sporting Cristal, em Lima.

Marcos Rocha em transição

O lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, começou o trabalho de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 2 sentiu o incômodo na primeira partida da final do Paulistão contra o Corinthians, no dia 16 de março.

