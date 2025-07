Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das quartas de final do Mundial de Clubes, da Eurocopa feminina, das séries B, C e D do Brasileirão e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Gabigol é absolvido em acusação de fraude em exame antidoping

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 5 de julho de 2025)

Mundial de Clubes

PSG x Bayern de Munique – 13h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Real Madrid x Borussia Dortmund – 17h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Jogos de hoje: o PSG enfrenta o Bayern de Munique nas quartas de final do Mundial de Clube (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Eurocopa feminina

País de Gales (F) x Holanda (F) – 13h – CazéTV

França (F) x Inglaterra (F) – 16h – CazéTV

Brasileirão Série B

Remo x Cuiabá – 16h – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

Avaí x Paysandu – 19h30 – Disney+

Amazonas x Athletico-PR – 20h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Ituano x Retrô – 17h – Nosso Futebol (+ e YouTube)

Náutico x Floresta – 17h – DAZN e Nosso Futebol+

Confiança x ABC – 19h30 – Nosso Futebol+

CSA x Caxias – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Brasileirão Série D

Água Santa x Porto Vitória – 16h – TV Netuno (YouTube)

Águia de Marabá x Manauara – 16h – Metrópoles (YouTube)

Aparecidense x Gazin Porto Velho – 16h – Metrópoles (YouTube)

Ceilândia x Luverdense – 16h – Metrópoles (YouTube)

Inter de Limeira x Cascavel – 16h – Metrópoles (YouTube)

Sampaio Corrêa x Imperatriz – 16h – Metrópoles (YouTube)

ASA x Sergipe – 17h – Metrópoles (YouTube)

Goiatuba x Uberlândia – 17h – Metrópoles (YouTube)

Rio Branco-ES x Portuguesa – 17h – Metrópoles (YouTube)

Ferroviário x Sousa – 17h30 – Metrópoles (YouTube)

Mixto x Capital – 18h – Metrópoles e TV Mixto (YouTube)

São José x Guarany de Bagé – 18h – Metrópoles (YouTube)

continua após a publicidade

Eliminatórias da Copa Asiática feminina

Emirados Árabes (F) x Maldivas (F) – 7h – FIFA+

Vietnã (F) x Guam (F) – 10h – FIFA+

Copa Cosafa sub-20

Essuatíni sub-20 x Botsuana sub-20 – 7h – FIFA+

África do Sul sub-20 x Zâmbia sub-20 – 10h – FIFA+

Copa Cosafa feminina sub-20

Essuatíni sub-20 (F) x Angola sub-20 (F) – 7h – FIFA+

Zâmbia sub-20 (F) x África do Sul sub-20 (F) – 10h – FIFA+

Campeonato Norueguês

Ham-Kam x Brann – 9h – OneFootball

Viking x Stromsgodset – 11h – OneFootball

Vaalerenga x Fredrikstad – 13h – OneFootball

Kristiansund x Bodo Glimt – 15h – OneFootball

Tromso x Molde – 17h – OneFootball

Reencontro de Gigantes

Corinthians Legends x Boca Juniors Legends – 15h – SBT, SBT Sports (YouTube), ESPN, Disney+ e NSports

Brasileirão feminino Série A2

Santos (F) x Ação-MT (F) – 15h – Santos TV (YouTube)

Botafogo (F) x Mixto (F) – 19h – Botafogo TV (YouTube)

Baianão Série B (Semifinal)

Fluminense de Feira x Bahia de Feira – 15h – TVE Bahia e TV do Zé (YouTube)

Paulistão sub-20

Palmeiras sub-20 x Corinthians sub-20 – 15h – Ulisses TV e Paulistão (YouTube)

Santos sub-20 x Ponte Preta sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

São Paulo sub-20 x Comercial de Tietê sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)

continua após a publicidade

Copa Paulista

Rio Branco x Paulista – 15h – Paulistão (YouTube)

Santo André x São Caetano – 15h – Paulistão (YouTube)

Grêmio Prudente x Araçatuba – 17h – Paulistão (YouTube)

União São João x Francana – 17h – Paulistão (YouTube)

Noroeste x Linense – 19h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Peruano

Comerciantes Unidos x Ayacucho – 15h – Fanatiz

Cienciano x Sporting Cristal – 17h15 – Fanatiz

Alianza Universidad x Alianza Atletico – 19h30 – Fanatiz

Alianza Lima x Binacional – 22h – Fanatiz

Amistoso

Vasco x Montevideo Wanderers – 17h – Canal GOAT e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Liga Nacional de Futsal

Esporte Futuro x Corinthians – 19h – Canal GOAT e LNF TV (YouTube)

MLS (Primeira Divisão dos EUA)

Charlotte x Orlando City – 20h15 – Apple TV+

Cincinnati x Chicago Fire – 20h30 – Apple TV+

DC United x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+

Montréal x Inter Miami – 20h30 – Apple TV+

Austin x Los Angeles FC – 21h30 – Apple TV+

Nashville x Philadelphia Union – 21h30 – Apple TV+

Real Salt Lake x St. Louis City – 22h30 – Apple TV+

Portland Timbers x New England Revolution – 23h30 – Apple TV+

San Diego x Houston Dynamo – 23h30 – Apple TV+

San Jose Earthquakes x New York Red Bulls – 23h30 – Apple TV+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.