Antigo alvo da diretoria do Santos, Gabriel Heinze terá nova casa a partir de 2025/26. O ex-jogador argentino, que teve carreira sólida no Manchester United, tem acordo encaminhado com um antigo rival de sua trajetória como atleta: o Arsenal, atualmente comandado por Mikel Arteta.

Heinze chegará a Londres como auxiliar do técnico basco, em movimento que já era planejado pelos mandatários desde o ano passado. A mudança de ares se deve à saída de Carlos Cuesta, que deixará a cidade de Hertfordshire para se tornar treinador do Parma, da Itália.

Além do agora auxiliar, Arteta manterá em sua comissão o assistente Albert Stuivenberg, o preparador de goleiros Iñaki Caña e o especialista de bolas paradas Nico Jover, em trio que faz parte da equipe do espanhol desde 2021.

📋 A trajetória de Gabriel Heinze como treinador

Gabriel acumulou trabalhos positivos no futebol argentino nos últimos dez anos. Com passagens por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e Newell's Old Boys, ganhou patamares e chegou a ser listado por torcedores do futebol brasileiro, mas não chegou a esquentar conversas por transferências.

Dentro das quatro linhas, o antigo zagueiro vestiu camisas pesadas, como as de Real Madrid, PSG, Roma e do United. Seus maiores títulos foram a nível nacional, com conquistas de La Liga, Premier League e Ligue 1. Os bons desempenhos lhe renderam longas oportunidades na seleção da Argentina, com quem conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004.

