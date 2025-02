Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (04), os destaques dos jogos de hoje são o jogo do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, Paulistão, Copa do Nordeste, Copa do Rei da Espanha, Copa da Alemanha, Champions League Asiática, Pré-Libertadores, Argentino e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 4 de fevereiro de 2025)

Campeonato Mineiro

21h30 - Atlético-MG x Athletic - Sportv e Premiere

Campeonato Paulista

18h30 - Velo Clube x Portuguesa - Nosso Futebol, Zapping e UOL Play

20h30 - Inter de Limeira x RB Bragantino - TNT, Max, Nosso Futebol, Zapping e UOL Play

Copa do Nordeste

19h - Sampaio Corrêa x América-RN - Premiere

21h30 - Sport x Fortaleza - SBT Nordeste e Premiere

21h30 - Vitória x Sousa - SBT Nordeste e Premiere

Jogos de hoje: Atlético de Madrid joga pela Copa do Rei

Copa do Rei da Espanha

17h30 - Atlético de Madrid x Getafe - ESPN 4 e Disney+

Copa da Alemanha

16h45 - Stuttgart x Augsburg - ESPN 3 e Disney+

Champions League Asiática

15h - Al Hilal x Persepolis - ESPN 4 e Disney+

Copa Libertadores (Pré-Libertadores)

21h30 - Monagas x Defensor Sporting - Paramount+

Concacaf Champions League

22h - Real Hope x Cruz Azul - Disney+

Campeonato Argentino

19h - Godoy Cruz x Talleres - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Paranaense

20h - Paraná x Maringá - NSports

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h45 - Burnley x Oxford United - Disney+

A Pré-Libertadores

Fase Preliminar 1: semanas de 5 de fevereiro (ida) e de 12 de fevereiro (volta); Fase Preliminar 2: semanas de 19 de fevereiro (ida) e de 26 de fevereiro (volta) - com a entrada dos times de Brasil (Corinthians e Bahia) e Argentina; Fase Preliminar 3: semanas de 5 de março (ida) e 12 de março (volta)

➡️Tabela da Pré-Libertadores