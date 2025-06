A rodada final do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025 traz um confronto direto de alto nível: Juventus e Manchester City medem forças nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em um duelo que decidirá a liderança da chave. Com as duas equipes já garantidas nas oitavas de final, o resultado do jogo será determinante para definir em qual lado chaveamento as equipes vão ficar.

continua após a publicidade

➡️Atacante da Juventus minimiza calor no Mundial de Clubes: ‘Só uma desculpa’

Os classificados do Grupo G do Mundial de Clubes já estão definidos: Manchester City e Juventus venceram seus dois primeiros jogos e garantiram, com antecedência, a vaga nas oitavas de final. Com isso, o duelo entre Al Ain e Wydad Casablanca, que ainda não somaram pontos na competição, servirá apenas para cumprir tabela e buscar uma despedida digna do torneio.

Ficha do jogo JUV MAN 3ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Camping World Stadium, em Orlando (EUA) Árbitro Clément Turpin Assistentes Nicolas Danos e Benjamin Pagès Var Não informado Onde assistir

A Juventus iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com autoridade. Na estreia, goleou o Al Ain por 5 a 0, em uma atuação dominante que teve o meia Francisco Conceição como grande destaque, autor de dois gols. Na segunda rodada, manteve o embalo e venceu com tranquilidade o Wydad Casablanca por 4 a 1, desta vez com brilho do jovem turco Kenan Yıldız, que comandou o setor ofensivo da equipe com um desempenho de alto nível.

continua após a publicidade

Para o confronto decisivo contra o Manchester City, a Juventus pode ter mudanças importantes na escalação. O meia Francisco Conceição, destaque na estreia, é dúvida devido a problemas físicos e pode começar no banco. Com isso, Manuel Locatelli surge como favorito para assumir uma vaga no meio-campo. No ataque, Dušan Vlahović também briga por uma vaga após marcar na última partida, mas deve seguir como opção para o segundo tempo, com Randal Kolo Muani e Kenan Yıldız mantidos no time titular.

A provável escalação da Juventus: Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio; McKennie, Thuram, Cambiasso; Francisco Conceição (Locatelli); Kolo Muani e Yıldız (Vlahovic).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Já o Manchester City vem se destacando pelo equilíbrio entre solidez defensiva e poder ofensivo. A equipe ainda não sofreu gols na competição. Na estreia, superou o Wydad por 2 a 0 com segurança e controle da partida. Na segunda rodada, mostrou toda sua força ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Al Ain, em uma exibição coletiva arrasadora que confirmou o favoritismo do time de Pep Guardiola no grupo.

A provável escalação do Manchester City para o duelo contra a Juventus traz força máxima, mas pode ter ajustes pontuais no meio-campo.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Akanji, Khusanov, Gvardiol, Aït-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden), Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Doku (Claudio Echeverri).

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Manchester City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares);

📺 VAR: Não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio; McKennie, Thuram, Cambiasso; Francisco Conceição (Locatelli); Kolo Muani e Yıldız (Vlahovic).

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji, Khusanov, Gvardiol, Aït-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden), Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Doku (Claudio Echeverri).