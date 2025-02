O Milan anunciou o atacante Santiago Giménez, que estava no Feyernoord, nesta segunda-feira (3). O mexicano de 23 anos chega ao clube italiano por 32 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões), com vínculo até 30 de junho de 2029.

Nascido em Buenos Aires, capital da Argentina, Giménez começou profissionalmente no Cruz Azul, em 2017. Após sucesso no futebol mexicano, ele foi contratado pelo Feyenoord, da Holanda, onde estava na sua terceira temporada, com 65 gols e 14 assistências em 105 partidas na trajetória. Ele vestirá a camisa 7 do Milan e será mais um nome do setor ofensivo nas mãos do técnico Sérgio Conceição.

Milan x Feyenoord na Champions League 2024/25

Na Champions League 2024/25, Milan e Feyenoord vão se encontrar na fase de playoffs. O primeiro duelo está marcado para o dia 12 de fevereiro, às 17h, no De Kuip, em Roterdã (HOL). Enquanto isso, a partida de volta acontecerá na semana seguinte, no dia 18, às 14h45, no San Siro.

Giménez, por sua vez, reencontrará o Feyenoord com apenas uma semana no elenco do Milan. O nome do jogador já estava cotado no interesse italiano desde 2024, mas a transação foi finalizada apenas em fevereiro deste ano.

Ao mesmo tempo, a chegada de Giménez abre as portas para a transferência de Morata, emprestado ao Galatasaray. Contratado pelo Milan em julho de 2024, o espanhol deixa o clube após menos de um ano no futebol italiano.