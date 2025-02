Flamengo recebe 1 milhão de dólares da Conmebol? Entenda premiação da Supercopa

Depois de conquistar o título da Supercopa Rei no domingo, o Flamengo recebeu uma premiação de 1 milhão de dólares (R$ 5,86 milhões na cotação atual) enviada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Esse valor já estava previsto para ser entregue ao vencedor do troféu, que acabou nas mãos do rubro-negro após bater o rival Botafogo por 3 x 1, em Belém.

Segundo a Conmebol, a premiação é um valor já acordado com todas as dez federações sul-americanas que fazem parte, chamadas de Associação Membro. A entidade define que esse valor seja pago a um campeão nacional de cada um dos países, ficando sob responsabilidade da confederação nacional decidir qual competição receberá a dinheiro.

Jogadores do Flamengo comemoram titulo de campeao apos partida contra o Botafogo no estadio Mangueirao pela decisao da Supercopa Rei 2025. (foto: Fernando Torres/AGIF)

No caso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição escolhida para receber a premiação foi a Supercopa Rei. A efeito de comparação, o campeão da Copa do Nordeste ou de um campeonato estadual, por exemplo, não poderia receber esse dinheiro, já que o valor é destinado apenas para campeões nacionais, como estabelece a Conmebol. Esse montante passado é referente a 2024, apesar de ter sido entregue no começo de 2025.

Por isso, o Flamengo recebeu, no total, cerca de R$ 12 milhões. Desse valor, R$ 6,05 milhões foram apenas pela participação no jogo e pagos diretamente pela CBF. O complemento vem do dinheiro da entidade continental.

Além do Flamengo, a LDU, do Equador, também recebeu 1 milhão de dólares neste fim de semana. Isso porque a equipe também disputou e venceu a Supercopa do Equador. Diante do El Nacional, a LDU bateu o rival nos pênaltis, por 5 a 4.