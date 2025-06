Real Madrid e RB Salzburg se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. O confronto terá transmissão da Globo, Sportv, CazéTV e DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

Na liderança do Grupo H pelo critério de desempate, o Real Madrid precisa apenas de uma vitória simples para garantir matematicamente a 1ª colocação. A equipe de Xabi Alonso não contará com o zagueiro Asencio, que foi expulso no duelo contra o Pachuca e desfalca os espanhóis.

Ficha do jogo RBS REA 3ª rodada Grupo H - Mundial de Clubes Data e Hora Quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA) Árbitro Dahane Beida Assistentes Jerson dos Santos e Stephen Yiembe Onde assistir

Por outro lado, o RB Salzburg precisa de um triunfo sobre os merengues para ultrapassar o rival e garantir a liderança da chave. A equipe austríaca também tem a chance de avançar às oitavas de final com um empate em caso de tropeço do Al-Hilal diante do Pachuca.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre RB Salzburg e Real Madrid, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

RB Salzburg x Real Madrid

3ª rodada - Fase de grupos - Mundial de Clubes

📅 Data e horário: quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (serviço de streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Dahane Beida (árbitro); Jerson dos Santos e Stephen Yiembe (auxiliares)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ RB Salzburg (Técnico: Thomas Letsch)

Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratizig; Nene, Bidstrup, Diabaté e Gloukh; Baidoo e Onisiwo.



⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham e Güler; Vini Jr e Gonzalo García.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.