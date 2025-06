Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da terceira rodada do Mundial de Clubes, do Europeu sub-21, Brasileirão sub-20, Copa Paulista e da MLS.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 25 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Mamelodi Sundowns x Fluminense – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Borussia Dortmund x Ulsan HD – 16h – DAZN, Sportv 2 e CazéTV

Inter de Milão x River Plate – 22h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Urawa Red Diamonds x Monterrey – 22h – DAZN, Sportv 3 e CazéTV

Jogos de hoje: o Fluminense busca a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Europeu sub-21 (semifinais)

Inglaterra sub-21 x Holanda sub-21 – 13h – UEFA.tv

Alemanha sub-21 x França sub-21 – 16h – UEFA.tv

Brasileirão sub-20

Corinthians sub-20 x Vasco sub-20 – 15h – Corinthians TV (YouTube)

Copa Paulista

Botafogo-SP x União São João – 15h – Paulistão (YouTube)

Linense x Monte Azul – 15h – Paulistão (YouTube)

MLS

Columbus Crew x Atlanta United – 20h30 – Apple TV

Montréal x Cincinnati – 20h30 – Apple TV

New England Revolution x Nashville – 20h30 – Apple TV

Toronto x New York Red Bulls – 20h30 – Apple TV

Chicago Fire x Philadelphia Union – 21h30 – Apple TV

Dallas x San Jose Earthquakes – 21h30 – Apple TV

Sporting Kansas City x Charlotte – 21h30 – Apple TV

Minnesota United x Houston Dynamo – 21h30 – Apple TV

St. Louis x Orlando City – 21h30 – Apple TV

Colorado Rapids x Los Angeles Galaxy – 22h30 – Apple TV

Vancouver Whitecaps x San Diego – 23h30 – Apple TV

