Al-Hilal e Pachuca se enfrentam pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Geodis Park. O confronto terá transmissão do Sportv, CazéTV e DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

Invicto na competição, o Al-Hilal busca a primeira vitória no Mundial de Clubes para sonhar com uma vaga nas oitavas de final. A equipe de Simone Inzaghi precisa conquistar os três pontos e torcer por uma derrota ou do RB Salzburg, ou do Real Madrid para avançar de fase.

Ficha do jogo HIL PAC 3ª rodada Grupo H - Mundial de Clubes Data e Hora Quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília) Local Geodis Park, em Tennessee (EUA) Árbitro Danny Desmond Makkelie Assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries Onde assistir

Por outro lado, o Pachuca entra em campo para cumprir tabela e buscar um dinheiro em premiação em caso de vitória ou empate. A equipe mexicana foi derrotada nos dois primeiros jogos e não tem chances matemáticas de disputar as oitavas de final do Mundial.

Tudo sobre o jogo entre Al-Hilal e Pachuca, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari.



⚪🔵 Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

Moreno; Sánchez, Bauermann, Pereira e González; Montiel e Palavecino; Domínguez, John Kennedy e Kenedy; Rondón.

