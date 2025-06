Inter de Milão-ITA e River Plate-ARG se enfrentam em duelo válido pelo Grupo E do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (25), no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e do DAZN.

Ainda não há definições nas vagas do Grupo E: três das quatro equipes seguem vivas na briga por um lugar entre as 16 melhores do torneio. O Urawa Reds-JAP, por sua vez, já está eliminado. Os japoneses enfrentam o Monterrey-MEX, que tem chances de avançar.

Ficha do jogo INT RIV 3ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 22h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle (EUA) Árbitro Ilgiz Tantashev (UZB) Assistentes Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB) Var Khamis Al Marri (QAT) Onde assistir

A Inter de Milão empatou em 1 a 1 com o Monterrey e depois derrotou o Urawa Reds por 2 a 1. O clube italiano garante a liderança da chave com uma vitória simples ou até com um empate. Uma derrota pode significar a queda na fase de grupos.

A equipe pode ter o retorno de Marcus Thuram, que ficou de fora da segunda rodada. No entanto, o francês deve começar no banco. Além dele, Dumfries pode estrear pela competição. Um provável time é: Sommer; Acerbi, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zalewski e Dimarco; Pio Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martinez.

O River Plate, por sua vez, venceu o Urawa Reds por 3 a 1 e depois empatou em 0 a 0 com o Monterrey. Os argentinos serão líderes em caso de triunfo. Caso fiquem no 0 a 0 ou 1 a 1, correm risco de eliminação.

Com desfalques como Enzo Pérez, Kevin Castaño e Galoppo, o time de Marcelo Gallardo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Armani; Bustos, Martinez Quarta, Diaz e Acuña; Kranevitter, Pitty Martinez e Mastantuono; Maxi Meza, Borja e Colidio.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e River Plate pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x River Plate

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo E)

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Ilgiz Tantashev (árbitro); Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (assistentes);

📺 VAR: Khamis Al Marri

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Acerbi, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zalewski e Dimarco; Pio Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martinez.

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Bustos, Martinez Quarta, Diaz e Acuña; Kranevitter, Pitty Martinez e Mastantuono; Maxi Meza, Borja e Colidio.

➡️ Entenda os possíveis cenários de classificação no Grupo E do Mundial