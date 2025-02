A proposta que o Vasco fez para contratar Bruma, atacante português de 30 anos, que atua no Braga, de Portugal, não avançará mais. Bruma está a caminho do Benfica, que intensificou a busca pelo jogador após uma grave lesão de seu medalhão Di María. Essa foi mais uma tentativa frustrada do Cruz-Maltino na busca por um ponta e torcedor se mostrou revoltado nas redes sociais.

Segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco negociava com Bruma há duas semanas e conseguiu avançar nos últimos dias e uma proposta formal foi apresentada, havendo inclusive a troca de documentos, faltando somente a assinatura do clube português.

No último jogo do Benfica (que já tinha Bruma no radar desde a janela anterior) Di María se machucou, e Bruma voltou à pauta. Com as duas propostas em mãos, o atacante escolheu o Benfica.

Torcedores do Vasco se irritam com negativa de Bruma

Próximos passos do Vasco no mercado

Após a investida frustrada por Bruma, o Vasco tem a ponta esquerda como prioridade máxima. O Cruz-Maltino já acertou cinco contratações nesta janela: o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, e o volante Tchê Tchê.