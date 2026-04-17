Nesta sexta-feira (17), a agenda do futebol reúne jogos pelas quartas de final da AFC Champions League, com destaque para Al Ahli x Johor Darul e Machida Zelvia x Al Ittihad. O dia também conta com partidas do Campeonato Italiano (Inter de Milão x Cagliari e Sassuolo x Como), Alemão (St. Pauli x Colônia), Francês (Lens x Toulouse), Turco (Fenerbahçe x Rizespor), Português (Rio Ave x AVS), Inglês (Segunda Divisão), Argentino, Mexicano e MLS.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de abril de 2026):

AFC Champions League (Quartas de Final)

11h45 – Al Ahli x Johor Darul – Disney+

15h – Machida Zelvia x Al Ittihad – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

13h30 – Sassuolo x Como – Xsports e Disney+

15h45 – Inter de Milão x Cagliari – CazéTV e Disney+

Lautaro Martínez aquece antes de Inter de Milão x Liverpool (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Campeonato Turco

14h – Fenerbahçe x Rizespor – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Alemão

15h30 – St. Pauli x Colônia – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Francês

15h45 – Lens x Toulouse – CazéTV

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h – Blackburn Rovers x Coventry City – ESPN e Disney+

Campeonato Português

16h45 – Rio Ave x AVS – Xsports e Disney+

Campeonato Argentino

20h30 – Unión de Santa Fé x Newell's Old Boys – Disney+

Campeonato Mexicano

22h – Atlético de San Luis x Pumas UNAM – Disney+

Major League Soccer (MLS)

23h30 – Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City – Apple TV

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