Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (17/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta sexta-feira (17), a agenda do futebol reúne jogos pelas quartas de final da AFC Champions League, com destaque para Al Ahli x Johor Darul e Machida Zelvia x Al Ittihad. O dia também conta com partidas do Campeonato Italiano (Inter de Milão x Cagliari e Sassuolo x Como), Alemão (St. Pauli x Colônia), Francês (Lens x Toulouse), Turco (Fenerbahçe x Rizespor), Português (Rio Ave x AVS), Inglês (Segunda Divisão), Argentino, Mexicano e MLS.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 17 de abril de 2026):
AFC Champions League (Quartas de Final)
11h45 – Al Ahli x Johor Darul – Disney+
15h – Machida Zelvia x Al Ittihad – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Italiano
13h30 – Sassuolo x Como – Xsports e Disney+
15h45 – Inter de Milão x Cagliari – CazéTV e Disney+
Campeonato Turco
14h – Fenerbahçe x Rizespor – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Alemão
15h30 – St. Pauli x Colônia – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Francês
15h45 – Lens x Toulouse – CazéTV
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
16h – Blackburn Rovers x Coventry City – ESPN e Disney+
Campeonato Português
16h45 – Rio Ave x AVS – Xsports e Disney+
Campeonato Argentino
20h30 – Unión de Santa Fé x Newell's Old Boys – Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Atlético de San Luis x Pumas UNAM – Disney+
Major League Soccer (MLS)
23h30 – Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City – Apple TV
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