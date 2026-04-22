Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (22/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
06:00
Saúl em ação no seu retorno aos gramados contra o Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Nesta quarta-feira (22), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e decisões da Copa do Brasil. Destaque para Burnley x Manchester City (Inglês), Barcelona x Celta de Vigo (Espanhol), Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (Copa da Alemanha) e os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil com Cruzeiro, Flamengo, Santos e Corinthians.

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de abril de 2026):

AFC Champions League Two (Semifinal)

13h – Al Nassr x Al Ahli Doha – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

14h – Elche x Atlético de Madrid – Xsports e Disney+
15h – Real Sociedad x Getafe – ESPN 3 e Disney+
16h30 – Barcelona x Celta de Vigo – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

14h – PSG x Nantes – CazéTV

Campeonato Espanhol Feminino

14h – Espanyol (F) x Barcelona (F) – DAZN

Campeonato Brasileiro Feminino

15h – Vitória (F) x Botafogo (F) – Uol

Campeonato Belga

15h30 – Club Brugge x Mechelen – DAZN
15h30 – Union Saint-Gilloise x Gent – DAZN

Copa da Alemanha (Semifinal)

15h45 – Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

15h45 – Charlton Athletic x Ipswich Town – Disney+

Campeonato Inglês

16h – Burnley x Manchester City – Disney+
16h – Bournemouth x Leeds United – Xsports e Disney+

Copa da Itália (Semifinal)

16h – Atalanta x Lazio – SportyNet

Copa da França (Semifinal)

16h – Strasbourg x Nice – SportyNet

Copa do Brasil (Quinta Fase)

19h – Goiás x Cruzeiro – Sportv, ge tv e Premiere
19h – Bahia x Remo – Sportv 3 e Premiere
19h30 – Santos x Coritiba – Prime Video
20h30 – Fortaleza x CRB – Prime Video
20h30 – Athletic Club x Internacional – Prime Video
21h30 – Flamengo x Vitória – Sportv e Premiere
21h30 – RB Bragantino x Mirassol – Prime Video

Pedro disputa bola com jogador do Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Prime Video

Major League Soccer (MLS)

20h30 – Columbus Crew x LA Galaxy – Apple TV
20h30 – New York City x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Orlando City x Charlotte – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x DC United – Apple TV
20h30 – Toronto x Philadelphia Union – Apple TV
20h45 – Atlanta United x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Dallas x Minnesota United – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x San Diego – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Inter Miami – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Colorado Rapids – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Austin FC – Apple TV

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

21h30 – Cuiabá x Botafogo-SP – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

22h – Atlético San Luis x Santos Laguna – Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
