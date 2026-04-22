Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (22/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta quarta-feira (22), a agenda do futebol reúne grandes jogos europeus e decisões da Copa do Brasil. Destaque para Burnley x Manchester City (Inglês), Barcelona x Celta de Vigo (Espanhol), Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (Copa da Alemanha) e os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil com Cruzeiro, Flamengo, Santos e Corinthians.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de abril de 2026):
AFC Champions League Two (Semifinal)
13h – Al Nassr x Al Ahli Doha – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Espanhol
14h – Elche x Atlético de Madrid – Xsports e Disney+
15h – Real Sociedad x Getafe – ESPN 3 e Disney+
16h30 – Barcelona x Celta de Vigo – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
14h – PSG x Nantes – CazéTV
Campeonato Espanhol Feminino
14h – Espanyol (F) x Barcelona (F) – DAZN
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – Vitória (F) x Botafogo (F) – Uol
Campeonato Belga
15h30 – Club Brugge x Mechelen – DAZN
15h30 – Union Saint-Gilloise x Gent – DAZN
Copa da Alemanha (Semifinal)
15h45 – Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
15h45 – Charlton Athletic x Ipswich Town – Disney+
Campeonato Inglês
16h – Burnley x Manchester City – Disney+
16h – Bournemouth x Leeds United – Xsports e Disney+
Copa da Itália (Semifinal)
16h – Atalanta x Lazio – SportyNet
Copa da França (Semifinal)
16h – Strasbourg x Nice – SportyNet
Copa do Brasil (Quinta Fase)
19h – Goiás x Cruzeiro – Sportv, ge tv e Premiere
19h – Bahia x Remo – Sportv 3 e Premiere
19h30 – Santos x Coritiba – Prime Video
20h30 – Fortaleza x CRB – Prime Video
20h30 – Athletic Club x Internacional – Prime Video
21h30 – Flamengo x Vitória – Sportv e Premiere
21h30 – RB Bragantino x Mirassol – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Major League Soccer (MLS)
20h30 – Columbus Crew x LA Galaxy – Apple TV
20h30 – New York City x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Orlando City x Charlotte – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x DC United – Apple TV
20h30 – Toronto x Philadelphia Union – Apple TV
20h45 – Atlanta United x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Dallas x Minnesota United – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x San Diego – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Inter Miami – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x Colorado Rapids – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Austin FC – Apple TV
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
21h30 – Cuiabá x Botafogo-SP – ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Atlético San Luis x Santos Laguna – Disney+
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
