Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Neste domingo (19), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Everton x Liverpool, Manchester City x Arsenal (Inglês), PSG x Lyon (Francês), Bayern de Munique x Stuttgart (Alemão), Juventus x Bologna (Italiano) e o clássico argentino River Plate x Boca Juniors. No Brasil, a rodada tem Flamengo x Bahia, Santos x Fluminense, Palmeiras x Athletico-PR, Internacional x Mirassol e Coritiba x Atlético-MG.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de abril de 2026):
Campeonato Italiano
7h30 – Cremonese x Torino – Disney+
10h – Hellas Verona x Milan – ESPN 4 e Disney+
13h – Pisa x Genoa – Disney+
15h45 – Juventus x Bologna – ESPN e Disney+
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Campeonato Inglês
10h – Everton x Liverpool – ESPN e Disney+
10h – Nottingham Forest x Burnley – Disney+
10h – Aston Villa x Sunderland – Xsports e Disney+
12h30 – Manchester City x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
10h – Monaco x Auxerre – CazéTV
12h15 – Strasbourg x Rennes – CazéTV
12h15 – Nantes x Brest – CazéTV
15h45 – PSG x Lyon – CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – Freiburg x Heidenheim – Canal GOAT e OneFootball
12h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – Xsports, Sportv e OneFootball
14h30 – Borussia Mönchengladbach x Mainz – OneFootball
Campeonato Brasileiro
11h – Internacional x Mirassol – Premiere
16h – Santos x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
16h – Coritiba x Atlético-MG – Globo e Premiere
18h30 – Palmeiras x Athletico-PR – Premiere
18h30 – RB Bragantino x Remo – Premiere
19h30 – Flamengo x Bahia – Premiere
Campeonato Português
11h30 – Arouca x Estrela Amadora – Disney+
14h – Sporting x Benfica – ESPN 4 e Disney+
16h30 – Porto x Tondela – Disney+
16h30 – Braga x Famalicão – Disney+
AFC Champions League Two (Quartas de Final)
11h – Al Wasl x Al Nassr – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Botafogo-SP x Atlético-GO – Disney+
16h – Londrina x Ceará – Disney+
18h – Goiás x Cuiabá – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
20h – Fortaleza x Criciúma – Disney+
20h – Novorizontino x Athletic Club – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
17h – River Plate x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
Major League Soccer (MLS)
20h – Los Angeles FC x San Jose Earthquakes – Apple TV
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