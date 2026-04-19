Neste domingo (19), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Everton x Liverpool, Manchester City x Arsenal (Inglês), PSG x Lyon (Francês), Bayern de Munique x Stuttgart (Alemão), Juventus x Bologna (Italiano) e o clássico argentino River Plate x Boca Juniors. No Brasil, a rodada tem Flamengo x Bahia, Santos x Fluminense, Palmeiras x Athletico-PR, Internacional x Mirassol e Coritiba x Atlético-MG.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de abril de 2026):

Campeonato Italiano

7h30 – Cremonese x Torino – Disney+

10h – Hellas Verona x Milan – ESPN 4 e Disney+

13h – Pisa x Genoa – Disney+

15h45 – Juventus x Bologna – ESPN e Disney+

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Campeonato Inglês

10h – Everton x Liverpool – ESPN e Disney+

10h – Nottingham Forest x Burnley – Disney+

10h – Aston Villa x Sunderland – Xsports e Disney+

12h30 – Manchester City x Arsenal – ESPN e Disney+

Saliba e Haaland disputam bola em Arsenal x Manchester City, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Campeonato Francês

10h – Monaco x Auxerre – CazéTV

12h15 – Strasbourg x Rennes – CazéTV

12h15 – Nantes x Brest – CazéTV

15h45 – PSG x Lyon – CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – Freiburg x Heidenheim – Canal GOAT e OneFootball

12h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – Xsports, Sportv e OneFootball

14h30 – Borussia Mönchengladbach x Mainz – OneFootball

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Campeonato Brasileiro

11h – Internacional x Mirassol – Premiere

16h – Santos x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere

16h – Coritiba x Atlético-MG – Globo e Premiere

18h30 – Palmeiras x Athletico-PR – Premiere

18h30 – RB Bragantino x Remo – Premiere

19h30 – Flamengo x Bahia – Premiere

Campeonato Português

11h30 – Arouca x Estrela Amadora – Disney+

14h – Sporting x Benfica – ESPN 4 e Disney+

16h30 – Porto x Tondela – Disney+

16h30 – Braga x Famalicão – Disney+

AFC Champions League Two (Quartas de Final)

11h – Al Wasl x Al Nassr – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

16h – Botafogo-SP x Atlético-GO – Disney+

16h – Londrina x Ceará – Disney+

18h – Goiás x Cuiabá – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

20h – Fortaleza x Criciúma – Disney+

20h – Novorizontino x Athletic Club – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

17h – River Plate x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+

Major League Soccer (MLS)

20h – Los Angeles FC x San Jose Earthquakes – Apple TV

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