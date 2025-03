João Fonseca x De Minaur em Miami; onde assistir e horário

Em sua primeira participação na terceira rodada de um Masters 1000 na promissora carreira, João Fonseca, aos 18 anos, entra em ação novamente nesta segunda-feira (24). Carrasco, na estreia, do anfitrião Learner Tien e do francês Ugo Humbert (20º), na segunda rodada, o brasileiro, novamente na quadra central, terá pela frente o australiano Alex De Minaur. Na abertura da sessão noturna em Miami, o tenista carioca e o nascido em Sydney entram em quadra não antes das 20h (de Brasília), com transmissão da ESPN no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Se repetir a atuação de gala de sábado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pode surpreender mais um favorito e conquistar sua quarta vitória contra top 20 na carreira (a terceira só neste ano). O primeiro foi o francês Arthur Fils, superado na estreia do NextGen Finals, em dezembro de 2024, na Arábia Saudita. No mês seguinte, o filho caçula do casal Roberta e Christiano Fonseca conquistou a maior vitória (por ora) na carreira, desbancando o russo Andrey Rublev (9º), na estreia em Grand Slams, no Aberto da Austrália. No último sábado, contra Humbert.

João Fonseca fez 15 aces nas duas primeiras partidas

O saque tem sido uma das armas do número 1 do Brasil e 60º do mundo. Na estreia em Miami, contra Tien, foram 10 aces. Já no sábado, João Fonseca disparou outros cinco, diante de Humbert. Já De Minaur fez cinco aces na vitória de sábado, contra o chinês Yunchaokete Bu (69º), em sua estreia (por ser cabeça de chave, o australiano ficou de bye na primeira rodada).

Quem passar do duelo entre o brasileiro e o australiano mede forças, nas oitavas de final, contra o italiano Matteo Berrettini (30º) ou o belga Zizou Bergs (51º), que fazem duelo inédito nesta segunda-feira, em torno das 18h (de Brasília), na quadra GrandStand.

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X ALEX DE MINAUR

MASTERS 1000 DE MIAMI — 3ª RODADA

📅 Dia: segunda, 24 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)

