Nesta segunda-feira (24), o terceiro adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Miami será um autraliano de 26 anos, dono de nove títulos de ATP (nenhum esse ano) e atual 11º do mundo. Profissional desde 2015, extremamente veloz em quadra, mas sem a potência dos golpes do brasileiro, Alex de Minaur, na noite de sábado (22), venceu o chinês Yunchaokete Bu (69º), por duplo 6/4, e garantiu o confronto inédito contra o tenista carioca, de 18 anos, na próxima fase.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Enquanto João Fonseca está debutando no torneio na Flórida, De Minaur está em sua sexta participação. Até hoje, sua melhor campanha foi ano passado, quando, então número 10 do mundo, alcançou as oitavas de final, perdendo para o húngaro Fabian Marozsan (57º). A estreia do tenista australiano em Miami aconteceu em 2018, quando, então 130º do mundo, furou o classificatório, mas perdeu na primeira rodada da chave principal para o japonês Yoshihito Nishioka (374º, à época). Com a de sábado, , De Minaur soma quatro vitórias e cinco derrotas na competição.

Na atual temporada, o maior feito de De Minaur foi ter alcançado as quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, perdendo para o campeão e líder do ranking, o italiano Jannick Sinner. Na primeira semana de fevereiro, alcançou sua única decisão de 2025, perdendo o título de Roterdam, na Holanda, para o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

Australiano tem 9 títulos na quadra rápida

Sete dos nove troféus do australiano foram na quadra rápida, como a de Miami: em Sydney, Atlanta e Zhuhai (todas em 2019), Antalya (2021), Atlanta (2022) e Acapulco (em 2023 e 2024). De Minaur também tem duas conquistas na grama, em 's-Hertogenbosch, ano passado (sua mais recente) e em Eastbourne, em 2021.



Cerundolo: vice de João Fonseca e algoz de De Minaur



Há duas semanas, no Masters 1000 de Indian Wells, o 11º do mundo parou nas oitavas de final, superado pelo argentino Francisco Cerúndolo, um conhecido da torcida brasileira. Afinal, em fevereiro, foi contra o anfitrião que João Fonseca conquistou, em Buenos Aires, seu primeiro ATP na carreira.

continua após a publicidade



Saque foi fundamental para vitória sobre Humbert



No sábado, em atuação de gala na quadra central na Flórida, João Fonseca não deu chances ao francês Ugo Humbert (20º do mundo). O saque e o apoio da torcida foram, nas palavras do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, fundamentais novamente:

- Foi um jogo duro, contra um grande jogador, tinha enfrentado ele na Copa Davis, lugares diferentes, com condições diferentes. Lá ele estava com a torcida mais pra ele, com uma condição mais rápida, indoor, e ele estava comandando melhor os pontos. E aqui eu estava com a torcida a meu favor, condições que eu gosto, estava me sentindo muito bem dentro de quadra. Fiz uma boa primeira rodada, que me deu mais confiança para seguir. Consegui entrar muito bem, uma quebra logo no começo, imponto um bom ritmo de jogo. Hoje o essencial foi o saque, não dando oportunidades para ele durante o jogo. E essa parte mental fiz muito bem, então feliz com a forma como encarei o jogo hoje, difícil.