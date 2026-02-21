menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Floresta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Times duelam pela volta da semifinal do Cearense

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/02/2026
22:23
Ceará e Floresta duelam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Ceará e Floresta se enfrentam neste domingo (22), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

No embate de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) anotaram os gols do time.

Ficha do jogo

CEA
Floresta-escudo-onde-assistir
FLO
Semifinal
Campeonato Cearense
Data e Hora
Domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Léo Simão Holanda (CE)
Assistentes
José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)
Var
Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Por ter melhor campanha, o Alvinegro será o mandante neste domingo. Quem avançar terá pela frente o Fortaleza na final.

Histórico do confronto

Ceará e Floresta já se enfrentaram 11 vezes na história, com seis vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.

Maior vencedor do torneio, o Vovô é o atual bicampeão e tenta o terceiro troféu consecutivo. A equipe avançará mesmo se perder por dois gols de diferença.

Luiz Otávio, zagueiro do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, em partida contra o Floresta (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Richardson e Alano (Vina); Pedro Henrique, Wendel Silva (Lucca) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

FLORESTA: Tiepo; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Nonato, Danrley e Diego Matos; Matheusinho, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.

