Ceará e Floresta se enfrentam neste domingo (22), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

No embate de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) anotaram os gols do time.

Ficha do jogo CEA FLO Semifinal Campeonato Cearense Data e Hora Domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Léo Simão Holanda (CE) Assistentes José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE) Var Antônio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Por ter melhor campanha, o Alvinegro será o mandante neste domingo. Quem avançar terá pela frente o Fortaleza na final.

Histórico do confronto

Ceará e Floresta já se enfrentaram 11 vezes na história, com seis vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.

Maior vencedor do torneio, o Vovô é o atual bicampeão e tenta o terceiro troféu consecutivo. A equipe avançará mesmo se perder por dois gols de diferença.

Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, em partida contra o Floresta (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Richardson e Alano (Vina); Pedro Henrique, Wendel Silva (Lucca) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

FLORESTA: Tiepo; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Nonato, Danrley e Diego Matos; Matheusinho, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.