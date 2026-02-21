Ceará x Floresta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Times duelam pela volta da semifinal do Cearense
Ceará e Floresta se enfrentam neste domingo (22), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
No embate de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) anotaram os gols do time.
Ficha do jogo
Por ter melhor campanha, o Alvinegro será o mandante neste domingo. Quem avançar terá pela frente o Fortaleza na final.
Histórico do confronto
Ceará e Floresta já se enfrentaram 11 vezes na história, com seis vitórias para o Vovô, duas para o Lobo e três empates.
Maior vencedor do torneio, o Vovô é o atual bicampeão e tenta o terceiro troféu consecutivo. A equipe avançará mesmo se perder por dois gols de diferença.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Floresta
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLORESTA
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
🚩 Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Richardson e Alano (Vina); Pedro Henrique, Wendel Silva (Lucca) e Fernandinho. Técnico: Mozart.
FLORESTA: Tiepo; Marco Antônio, Eduardo e João Victor; Cedric, Nonato, Danrley e Diego Matos; Matheusinho, João Celeri e Bismark. Técnico: Leston Junior.
