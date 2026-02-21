Barcelona x Levante: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Barcelona e Levante se enfrentam neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Corinthians
Portuguesa x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Paulistão
Corinthians21/02/2026
- Onde Assistir
João Fonseca e Marcelo Melo na semi do Rio Open: horário e onde assistir
Onde Assistir21/02/2026
- Futebol Internacional
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (21/2/2026)
Futebol Internacional21/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Barcelona entra em campo pressionado após perder a liderança de La Liga. A equipe comandada por Hansi Flick foi derrotada pelo Girona na última rodada do Espanhol e ainda carrega o impacto da goleada sofrida diante do Atlético de Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Com 58 pontos, o time catalão aparece na segunda colocação, dois atrás do Real Madrid, e vê no confronto em casa a oportunidade de reação imediata.
Ficha do jogo
O Levante, por sua vez, faz uma temporada ruim e quer aproveitar a má fase do Barcelona para se recuperar no Campeonato Espanhol. O time é o 19º colocado, com 18 pontos, apenas dois a mais que o Real Oviedo, lanterna da competição. Além disso, a fase do time é ruim após uma sequência de três derrotas consecutivas. O técnico Luís Castro ainda não poderá contar com Adrián de la Fuente, Moreno, Elgezábal e Espí, todos lesionados.
Tudo sobre Barcelona x Levante (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Levante
25ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Javier Alberola Rojas
📺 VAR: Jorge Figueroa Vázquez
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí (Eric García), Araújo e Martín; De Jong, Olmo e Fermín López (Pedri); Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
🔴🔵 Levante (Técnico: Luís Castro)
Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno e Sanchez; Vencedor e Raghouber; Tunde, Alvarez e Romero; Eyong.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias