Flamengo x Madureira: onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22), às 20h30, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida, disputada no Maracanã, será transmitida pelo Sportv (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube). ➡️Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo FLA MEC Semifinal - ida Campeonato Carioca Data e Hora Domingo, 22 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Lucas Coelho Santos Assistentes Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca Var Paulo Rentao Moreira da Silva Onde assistir

Apesar do mando ser do Madureira, o jogo será no Maracanã em virtude de um acordo entre as equipes. A volta também será no estádio, no dia 2 de março, às 21h.

Nas quartas de final, decidida em jogo único, o Rubro-Negro eliminou o Botafogo ao vencer por 2 a 1 no Nilton Santos. Já o Madureira, derrotou o Boavista pelo mesmo placar para avançar. Confira os melhores momentos abaixo.

Histórico do confronto

Ao longo da história, os clubes se enfrentaram 131 vezes, com ampla vantagem do Flamengo sobre o Madureira. Foram 99 vitórias do Rubro-Negro, 21 empates e apenas 11 derrotas.

A última vez que o Tricolor Suburbano superou o adversário foi no Carioca de 2007, quando venceu por 1 a 0 no jogo de ida da final da Taça Guanabara. Na volta, entretanto, o Fla se impôs e venceu por 4 a 1, com gols de Renato Abreu, Renato Augusto e dois de Souza.

Flamengo e Madureira em campo pelo Carioca de 2025 (Foto: Paulo Sergio Souza Xavier/AGIF/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MADUREIRA

CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE IDA

📆 Data e horário: Domingo, 22 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere, Sportv e GeTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca

🖥️ VAR: Paulo Rentao Moreira da Silva

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Cebolinha. (Técnico: Filipe Luís)

MADUREIRA: Yan, Celsinho, Daniel, Jean Matos, Cauã Coutinho, Adriano, Arthur Santos, Vinicius Balotelli, Wallace Camilo, Filipe Claudino e Ricardo Oliveira (Técnico: Toninho Andrade)

