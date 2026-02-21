Portuguesa x Corinthians se enfrentam neste domingo (22), às 20h30 (horário de Brasília), no Canindé, em São Paulo. O confronto, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, terá transmissão da CazeTV, Record e HBO Max. ➡️ Clique para assistir na HBO Max com Uol Play

A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.

Ficha do jogo COR POR Quartas de Final Paulistão Data e Hora Domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Canindé, em São Paulo (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Já o time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

Histórico do confronto

Com 167 confrontos pelo Paulistão, o Corinthians domina o histórico contra a Portuguesa, com 92 vitórias, 36 empates e 39 derrotas. O aproveitamento do Timão chega a 62%, enquanto a Portuguesa registra 31%.

O saldo de gols também reflete a superioridade alvinegra: o Corinthians marcou 337 gols, média de dois por partida, contra 207 da Portuguesa, que tem média de 1,2 gol por jogo.

Portuguesa enfrenta o Corinthians no Canindé (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Quando a Portuguesa atua como mandante contra o Corinthians pelo Paulistão, o equilíbrio prevalece: em 69 jogos, cada equipe soma 26 vitórias, e houve 17 empates. O aproveitamento de ambos é de 46%, mostrando a competitividade nos duelos na casa da Lusa.

O confronto também é parelho no ataque. O Corinthians marcou 113 gols, média de 1,6 por partida, enquanto a Portuguesa anotou 104, com média de 1,5 gol por jogo. Os números refletem partidas geralmente disputadas e equilibradas quando a Lusa recebe o Timão.

Confira as informações do jogo entre Portuguesa x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA x CORINTHIANS

PAULISTÃO

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Canindé, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: CazeTV, Record, HBO Max

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)

PORTUGUESA: Bruno Bertinato; João Vitor, Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê. (Técnico: Fábio Matias)

