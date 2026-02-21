Atlético-MG x América-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais
Neste domingo (22), o Atlético recebe o América às 18h na Arena MRV, em confronto válido pelo jogo de ida do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), SportyNet (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos enquanto o Coelho terminou com 15. Na última rodada, o alvinegro goleou o Itabirito por 7 a 2 enquanto o alviverde venceu o North por 2 a 1.
Por ter feito melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. A ida acontece nesse domingo (22) às 18h na Arena MRV, já o duelo da volta, está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x América
Atlético-MG x América
Semifinal - Ida - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo 22 de fevereiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), SportyNet (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Brígida Cirilo (AL) e Thiago Labbes (SC)
📺 VAR:
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk
América (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo, Maguinho (Léo Alaba), Ricardo Silva, Emerson, Rafa Barcelos (Thauan Willians) e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza;Willian Bigode e Segovinha.
