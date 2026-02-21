Boavista x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Taça Rio
Equipes se enfrentam pela semifinal da Taça Rio neste sábado (21)
Boavista e Botafogo inciam neste sábado (21), às 21h (de Brasília), a disputa por uma vaga na final da Taça Rio. A competição é disputada pelas equipes eliminadas nas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Boavista e Botafogo?
O Botafogo deve ir a campo com uma equipe alternativa, já que possui o jogo de volta da pré-Libertadores contra o Nacional Potosí, da Bolívia, na quarta-feira (25). O Glorioso perdeu a primeira partida por 1 a 0 e precisa reverter o resultado em casa.
Já o Boavista, que perdeu para o Madureira nas quartas do Carioca, deve manter a mesma equipe que foi eliminada no último final de semana. A equipe de Saquarema vai em busca do seu segundo título do Campeonato Carioca.
Confira as informações do jogo entre Boavista x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
Provável escalação do Boavista
Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Bruno Jesus e Tito; Ryan Couto, Leandrinho, Fellipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão. (Técnico: Gilson Kleina).
Provável escalação do Botafogo
Neto; Gabriel Justino, Ythallo e Bernardo Valim; Kadu Santos, Nathan Fernandes, Marquinhos, Caio Valle e Gabriel Abdias; Kadir e Kauan Toledo. (Técnico: Martín Anselmi).
