Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (21/2/2026)
Nesta sábado (21), a agenda do futebol reúne partidas por competições nacionais, torneios europeus e duelos internacionais. O dia tem jogos nas principais ligas, confrontos decisivos e transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 21 de fevereiro de 2026):
Campeonato Japonês
2h30 – Shimizu S-Pulse x Vissel Kobe – Canal GOAT
4h – Kashima Antlers x Kashiwa Reysol – Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
9h – Elversberg x Eintracht Braunschweig – Canal GOAT e OneFootball
9h – Darmstadt x Fortuna Dusseldorf – OneFootball
9h – Karlsruhe x Holstein Kiel – OneFootball
16h30 – Schalke 04 x Magdeburg – OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
9h30 – West Bromwich x Coventry City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Real Sociedad x Real Oviedo – ESPN 4 e Disney+
12h15 – Real Betis x Rayo Vallecano – ESPN 2 e Disney+
14h30 – Osasuna x Real Madrid – ESPN e Disney+
17h – Atlético de Madrid x Espanyol – Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
11h – Juventus x Como – CazéTV e Disney+
14h – Lecce x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
16h45 – Cagliari x Lazio – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
11h30 – Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT e OneFootball
11h30 – Colônia x Hoffenheim – Canal GOAT e OneFootball
11h30 – Union Berlin x Bayer Leverkusen – OneFootball
11h30 – Wolfsburg x Augsburg – OneFootball
14h30 – RB Leipzig x Borussia Dortmund – Xsports, Sportv e CazéTV
Campeonato Inglês
12h – Chelsea x Burnley – ESPN e Disney+
12h – Brentford x Brighton – ESPN 4 e Disney+
12h – Aston Villa x Leeds United – Xsports e Disney+
14h30 – West Ham x Bournemouth – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
17h – Manchester City x Newcastle United – ESPN e Disney+
Campeonato Português
12h30 – Arouca x Nacional-POR – Disney+
12h30 – Alverca x Santa Clara – Disney+
15h – Benfica x AVS – Disney+
15h – Moreirense x Sporting – Disney+
17h30 – Braga x Vitória de Guimarães – Disney+
Campeonato Francês
13h – Lens x Mônaco – CazéTV
17h05 – PSG x Metz – CazéTV
Campeonato Espanhol Feminino
14h15 – Granada (F) x Barcelona (F) – DAZN
Campeonato Saudita
16h – Al Hilal x Al Ittihad – Canal GOAT, Band, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Nassr x Al Hazem – Canal GOAT e Sportv
Major League Soccer (MLS)
16h30 – St. Louis City x Charlotte FC – Apple TV
18h45 – Cincinnati x Atlanta United – Apple TV
21h30 – DC United x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Orlando City x New York Red Bulls – Apple TV
21h30 – Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake – Apple TV
22h30 – Austin x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Dallas x Toronto – Apple TV
22h30 – Houston Dynamo x Chicago Fire – Apple TV
22h30 – Nashville x New England Revolution – Apple TV
23h30 – LAFC x Inter Miami – Apple TV
Campeonatos Estaduais
16h – Coritiba x Operário-PR – Canal GOAT
16h – CSA x CRB – NN Play
16h – Capital-DF x Brasiliense – Record Brasília
16h – Caxias x São Luiz – GZH
16h – Porto Vitória x Rio Branco-ES – TVE Espírito Santo
16h – Confiança x Guarany-SE – TV Atalaia
17h – Fortaleza x Ferroviário – Canal GOAT
17h – Avaí x Santa Catarina – SportyNet e N Sports
17h – Anapolina x Goiás – TV Brasil Central
18h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo – TNT e HBO Max
18h30 – Internacional x Ypiranga – Sportv
18h30 – Pouso Alegre x Cruzeiro – SportyNet
19h – Barra x Camboriú – SportyNet e N Sports
20h30 – Palmeiras x Capivariano – Record, HBO Max e CazéTV
