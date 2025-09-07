menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Israel x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

imagem cameraIsrael x Itália: sexta rodada pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Debrecen (HUN)
Dia 07/09/2025
10:46
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Israel e Itália terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Israel ⚪🔵

Israel chega para o confronto após um grande resultado contra a Moldávia, onde goleou por 4 a 0. Atualmente, os israelenses ocupam a segunda colocação do Grupo I, com nove pontos.

continua após a publicidade

Itália 🟢⚪🔴

A Itália, que está em terceiro lugar do grupo, com seis pontos, também vem de goleada na última rodada das Eliminatórias Europeias. A seleção italiana atropelou a Estônia em casa por 5 a 0, e vem com confiança para buscar a classificação à primeira Copa desde 2014.

Ficha do jogo

ISR
ITA
6ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
Árbitro
Slavko Vinčić-Eslovênia
Assistentes
Tomaž Klančnik-Eslovênia, Andraž Kovačič-Eslovênia e David Šmajc-Eslovênia (quarto árbitro)
Var
Christian Dingert-Alemanha (VAR1) e Sascha Stegemann-Alemanha (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Israel e Itália pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Israel 🆚 Itália
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić-Eslovênia
🚩Assistentes: Tomaž Klančnik-Eslovênia, Andraž Kovačič-Eslovênia e David Šmajc-Eslovênia (quarto árbitro)
📺VAR: Christian Dingert-Alemanha (VAR1) e Sascha Stegemann-Alemanha (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Israel (Técnico: Ran Ben Shimon)
Daniel Peretz; Dasa, Peretz, Lemkin, Nachmias e Revivo; Biton, Eliel Peretz, Gloukh e Solomon; Baribo.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Matteo Politano, Barella, Tonali e Zaccagni; Kean e Retegui.

❌ Desfalques: Gianluca Scamacca.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Football: UEFA Euro 2024 &#8211; 1st round day 3: Group B Croatia v Italy
Jogadores da Itália comemoram classificação na Eurocopa 2024 (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias