Israel x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Israel e Itália terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Fora de Campo
Jogador do Benfica mostra imagens da casa destruída após ataques russo a Kiev; veja fotos
Fora de Campo07/09/2025
- Futebol Internacional
Mbappé ‘exclui’ Yamal da corrida pela Bola de Ouro e aponta seu favorito
Futebol Internacional07/09/2025
- Futebol Internacional
Goleiro do Manchester United está a caminho do Trabzonspor, da Turquia
Futebol Internacional07/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Israel ⚪🔵
Israel chega para o confronto após um grande resultado contra a Moldávia, onde goleou por 4 a 0. Atualmente, os israelenses ocupam a segunda colocação do Grupo I, com nove pontos.
Itália 🟢⚪🔴
A Itália, que está em terceiro lugar do grupo, com seis pontos, também vem de goleada na última rodada das Eliminatórias Europeias. A seleção italiana atropelou a Estônia em casa por 5 a 0, e vem com confiança para buscar a classificação à primeira Copa desde 2014.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Israel e Itália pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Israel 🆚 Itália
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić-Eslovênia
🚩Assistentes: Tomaž Klančnik-Eslovênia, Andraž Kovačič-Eslovênia e David Šmajc-Eslovênia (quarto árbitro)
📺VAR: Christian Dingert-Alemanha (VAR1) e Sascha Stegemann-Alemanha (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Israel (Técnico: Ran Ben Shimon)
Daniel Peretz; Dasa, Peretz, Lemkin, Nachmias e Revivo; Biton, Eliel Peretz, Gloukh e Solomon; Baribo.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Matteo Politano, Barella, Tonali e Zaccagni; Kean e Retegui.
❌ Desfalques: Gianluca Scamacca.
❓ Dúvidas: -
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias