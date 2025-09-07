Capitão da França, Kylian Mbappé conversou recentemente com canal francês "TF1" e fez projeções sobre o vencedor da Bola de Ouro, além de apontar o seu favorito ao prêmio. Para o atacante, Lamine Yamal, do Barcelona, não está na disputa pela premiação individual mais cobiçado do futebol mundial, mas sim Dembélé, seu companheiro de seleção.

— O Ousmane Dembélé merece? Claro! Se dependesse de mim, eu mesmo entregaria na casa dele. Espero que Achraf Hakimi termine em alta, porque os zagueiros merecem mais reconhecimento. Lamine Yamal? Bem, ele não, ele joga no Barcelona (risos). Mas ele é um jogador muito bom! — disse o ex-astro do PSG.

O evento da Ballon d'Or, premiação entregue pela revista francesa France Football, será realizado no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé estão entre os 30 concorrentes ao prêmio.

O Brasil tem dois atacantes na briga do prêmio masculino: Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. Já no lado feminino, Amanda Gutierres, do Palmeiras, e Marta, do Orlando Pride, são as representantes brasileiras.

Veja a lista de indicados à Bola de Ouro 2025 no futebol masculino

Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG

Ousmane Dembele (FRA) - PSG

Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund

Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão

Desire Doue (FRA) - PSG

Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal

Erling Haaland (NOR) - Manchester City

Achraf Hakimi (MAR) - PSG

Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique

Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG

Robert Lewandowski (POL) - Barcelona

Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool

Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão

Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid

Scott McTominay (SCO) - Napoli

Nuno Mendes (POR) - PSG

João Neves (POR) - PSG

Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique

Cole Palmer (ENG) - Chelsea

Pedri (ESP) - Barcelona

Raphinha (BRA) - Barcelona

Declan Rice (ENG) - Arsenal

Fabian Ruiz (ESP) - PSG

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool

Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool

Vinícius Júnior (BRA) - Real Madrid

Vitinha (POR) - PSG

Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool

Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

Como funciona a votação da Bola de Ouro?

A revista France Football seleciona 30 jogadores no masculino e 30 no feminino para concorrer à premiação. A partir do top 100 do ranking mundial de seleções da Fifa, um jornalista de cada nação é escolhido para votar. Cada profissional, então, escolhe seu 10 nas duas categorias e, a partir disso, são distribuídos pontos de acordo com a colocação.

Quem vence a Bola de Ouro é o atleta que somar mais pontos ao fim da votação. Para a edição de 2025, o período de avaliação, que deve ser considerado para a votação, é de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025.

Veja a pontuação para cada posição do top 10:

1º: 15 pontos

2º: 12 pontos

3º: 10 pontos

4º: 8 pontos

5º: 7 pontos

6º: 5 pontos

7º: 4 pontos

8º: 3 pontos

9º: 2 pontos

10º: 1 ponto

