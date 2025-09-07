Mbappé ‘exclui’ Yamal da corrida pela Bola de Ouro e aponta seu favorito
Francês revelou sua previsão para o próximo vencedor do prêmio de melhor do mundo
Capitão da França, Kylian Mbappé conversou recentemente com canal francês "TF1" e fez projeções sobre o vencedor da Bola de Ouro, além de apontar o seu favorito ao prêmio. Para o atacante, Lamine Yamal, do Barcelona, não está na disputa pela premiação individual mais cobiçado do futebol mundial, mas sim Dembélé, seu companheiro de seleção.
— O Ousmane Dembélé merece? Claro! Se dependesse de mim, eu mesmo entregaria na casa dele. Espero que Achraf Hakimi termine em alta, porque os zagueiros merecem mais reconhecimento. Lamine Yamal? Bem, ele não, ele joga no Barcelona (risos). Mas ele é um jogador muito bom! — disse o ex-astro do PSG.
O evento da Ballon d'Or, premiação entregue pela revista francesa France Football, será realizado no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé estão entre os 30 concorrentes ao prêmio.
O Brasil tem dois atacantes na briga do prêmio masculino: Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid. Já no lado feminino, Amanda Gutierres, do Palmeiras, e Marta, do Orlando Pride, são as representantes brasileiras.
Veja a lista de indicados à Bola de Ouro 2025 no futebol masculino
Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid
Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG
Ousmane Dembele (FRA) - PSG
Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund
Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão
Desire Doue (FRA) - PSG
Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal
Erling Haaland (NOR) - Manchester City
Achraf Hakimi (MAR) - PSG
Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique
Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG
Robert Lewandowski (POL) - Barcelona
Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool
Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão
Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid
Scott McTominay (SCO) - Napoli
Nuno Mendes (POR) - PSG
João Neves (POR) - PSG
Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique
Cole Palmer (ENG) - Chelsea
Pedri (ESP) - Barcelona
Raphinha (BRA) - Barcelona
Declan Rice (ENG) - Arsenal
Fabian Ruiz (ESP) - PSG
Mohamed Salah (EGY) - Liverpool
Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool
Vinícius Júnior (BRA) - Real Madrid
Vitinha (POR) - PSG
Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool
Lamine Yamal (ESP) - Barcelona
Como funciona a votação da Bola de Ouro?
A revista France Football seleciona 30 jogadores no masculino e 30 no feminino para concorrer à premiação. A partir do top 100 do ranking mundial de seleções da Fifa, um jornalista de cada nação é escolhido para votar. Cada profissional, então, escolhe seu 10 nas duas categorias e, a partir disso, são distribuídos pontos de acordo com a colocação.
Quem vence a Bola de Ouro é o atleta que somar mais pontos ao fim da votação. Para a edição de 2025, o período de avaliação, que deve ser considerado para a votação, é de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025.
Veja a pontuação para cada posição do top 10:
1º: 15 pontos
2º: 12 pontos
3º: 10 pontos
4º: 8 pontos
5º: 7 pontos
6º: 5 pontos
7º: 4 pontos
8º: 3 pontos
9º: 2 pontos
10º: 1 ponto
