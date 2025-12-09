Borussia Dortmund x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
Borussia Dortmund e Bodo/Glimt se enfrentam neste quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Borussia Dortmund chega à sexta rodada buscando se firmar no G8 após um início consistente na Champions League. A equipe soma dez pontos, com três vitórias em cinco jogos, sequência que confirma o bom momento também visto na Bundesliga, onde sofreu apenas uma derrota em 13 rodadas. Com desempenho sólido nas duas frentes, os Auri-Negros tentam manter a regularidade para seguir entre os primeiros colocados.
O Bodo/Glimt vive fase difícil na Champions League e tenta reagir após três derrotas consecutivas, incluindo o revés por 3 a 2 diante da Juventus em casa. A equipe aparece na 32ª posição com apenas dois pontos, mas tenta se apoiar na estabilidade recente fora do torneio, já que terminou o Campeonato Norueguês como vice-campeã. Mesmo no cenário adverso, o técnico Kjetil Knutsen renovou contrato, reforçando a confiança da diretoria em seu trabalho.
Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund 🆚 Bodo/Glimt
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Erik Lambrechts (Bélgica)
🚩 Assistentes: Jo de Weirdt (Bélgica), Kevin Monteny (Bélgica) e Nathan Verboomen (Bélgica)
📺 VAR: Pol van Boekel (Holanda) e Cătălin Sorin Popa (Romênia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Gregor Kobel; Waldemar Anton, Emre Can e Schlotterbeck; Reyerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Julian Brandt e Serhou Guirassy.
Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knusten)
Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami e Fredrik Borkan; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough.
