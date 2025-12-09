menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Benfica x Napoli: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga

Lance!
Lisboa (POR)
Dia 09/12/2025
17:00
Benfica x Napoli: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Benfica x Napoli: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Benfica e Napoli se enfrentam neste quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão ao vivo do Space e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Benfica-escudo-onde-assistir
BEN
Escudo-NAPOLI
NAP
6ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
Árbitro
Slavko Vinčić (Eslovênia)
Assistentes
Tomaž Klančnik (Eslovênia), Andraž Kovačič (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
Var
Christian Dingert (Alemanha) e Stuart Attwell (Inglaterra)
Onde assistir

O Benfica chega ao jogo sem chances reais de avançar na Champions. As Águias ocupam a 30ª colocação, com uma vitória — conquistada na rodada anterior, após quatro derrotas seguidas. Apesar da campanha fraca no torneio continental, o time mostra reação recente no país local, somando cinco partidas de invencibilidade, incluindo três vitórias consecutivas.

O Napoli, por sua vez, entra em campo no 20º lugar e estão na zona de classificação, com sete pontos obtidos em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Atual campeã italiana, a equipe atravessa fase positiva: soma quatro vitórias e um empate nos últimos jogos, além de apenas um revés nos últimos dez jogos.

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Napoli
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić (Eslovênia)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia), Andraž Kovačič (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
📺 VAR: Christian Dingert (Alemanha) e Stuart Attwell (Inglaterra)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica (Técnico: José Mourinho)
Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Antonio Silva, Otamendi Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Rios; Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov e Vangelis Pavlidis.

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera; Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; David Neres, Noa Lang e Rasmus Höjlund. 

Pela Liga Portuguesa, Benfica e Sporting empataram por 1 a 1 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Pela Liga Portuguesa, Benfica e Sporting empataram por 1 a 1 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

