Benfica x Napoli: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Benfica e Napoli se enfrentam neste quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão ao vivo do Space e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Benfica chega ao jogo sem chances reais de avançar na Champions. As Águias ocupam a 30ª colocação, com uma vitória — conquistada na rodada anterior, após quatro derrotas seguidas. Apesar da campanha fraca no torneio continental, o time mostra reação recente no país local, somando cinco partidas de invencibilidade, incluindo três vitórias consecutivas.
O Napoli, por sua vez, entra em campo no 20º lugar e estão na zona de classificação, com sete pontos obtidos em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Atual campeã italiana, a equipe atravessa fase positiva: soma quatro vitórias e um empate nos últimos jogos, além de apenas um revés nos últimos dez jogos.
Tudo sobre o jogo entre Benfica e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Napoli
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić (Eslovênia)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia), Andraž Kovačič (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
📺 VAR: Christian Dingert (Alemanha) e Stuart Attwell (Inglaterra)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Antonio Silva, Otamendi Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Rios; Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov e Vangelis Pavlidis.
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera; Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; David Neres, Noa Lang e Rasmus Höjlund.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias