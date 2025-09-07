Jogador do Benfica mostra imagens da casa destruída após ataques russo a Kiev; veja fotos
Sudakov compartilhou em suas redes sociais a situação da sua residência após bombardeio
- Matéria
- Mais Notícias
Os ataques russos a Kiev, capital da Ucrânia, atingiram a casa do meia Georgiy Sudakov, que defende o Benfica mas está a serviço da seleção ucraniana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em suas redes sociais, o jogador de 23 anos divulgou como ficou a sua residência após do bombardeio deste domingo - foi um dos maiores já registrados na guerra entre os países.
Técnico da Alemanha é sincero sobre risco de demissão após início ruim nas Eliminatórias
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo e João Félix marcam duas vezes, e Portugal amassa Armênia nas Eliminatórias
Futebol Internacional
Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na publicação, Sudakov disse que sua filha, sua esposa e sua mãe estavam no local no momento do ataque, mas ninguém se feriu.
— É assim que minha casa fica depois desta noite. Minha esposa, filha e mãe estavam em casa naquele momento — escreveu o meia do Benfica.
Nas redes sociais, o Benfica prestou apoio e solidariedade à situação do jogador, que teve a residência destruída. "A família Benfiquista está contigo, Heorhii", escreveu em publicação.
Ataques russos a Kiev
Desde o início da guerra entre Rússia e Kiev, os bombardeios deste domingo foram os maiores já registrados. Ao menos duas pessoas morreram, e pela primeira vez um prédio do governo ucraniano foi atingido.
Segundo as agências de notícias Associated Press e AFP, os mortos são um bebê de três meses e a mãe dele, que foram retirados dos escombros de um ataque a um prédio residencial. As autoridades ucranianas informaram que a Rússia atacou com 805 drones e 13 mísseis de diferentes tipos.
Em nota, o governo russo confirmou os ataques e disse que teve como "alvo fábricas de armamentos ucranianas, infraestrutura de transporte utilizada pelo Exército da Ucrânia, aeródromos e arsenais".
- Matéria
- Mais Notícias