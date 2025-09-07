Goleiro do Manchester United está a caminho do Trabzonspor, da Turquia
Criticado pela torcida e imprensa, camaronês considera uma transferência ao futebol turco
O Manchester United e o Trabzonspor chegaram a um acordo verbal para negociar o goleiro André Onana, por empréstimo. De acordo com a imprensa internacional, o camaronês considera uma transferência ao futebol turco, após uma janela de transferências que incluiu a chegada de um novo reforço para o setor no clube inglês.
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os clubes firmaram um acordo verbal, que depende agora apenas da decisão do jogador. Nesta temorada, Onana perdeu a vaga no gol para Altay Bayindir e foi titular apenas na derrota do United nos pênaltis para o Grimsby, da quarta divisão, pela Copa da Liga Inglesa.
Além da dupla, os Red Devils possuem outros três goleiros em seu elenco: Dermont Mee, Senne Lammens e o veterano Tom Heaton. O técnico Rúben Amorim, que procura diminuir o tamanho do elenco, enxerga o empréstimo como uma boa oportunidade.
Com as oscilações dos goleiros presentes no elenco, o United optou pela contratação de Senne Lammens, que estava no Royal Antwerp. O jogador chega como uma aposta no futuro, mas também como uma necessidade imediata diante da instabilidade na função.
André Onana no Manchester United
Onana, alvo do Trabzonspor, chegou ao Manchester United em julho de 2023 por 51 milhões de euros junto à Internazionale, integrando os Red Devils com status de substituto ideal para David de Gea. Mas apesar de ter vivido bons momentos no clube inglês, o arqueiro tem acumulado críticas da torcida e da imprensa inglesa por falhas técnicas e dificuldades com as bolas aéreas.
