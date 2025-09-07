menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Goleiro do Manchester United está a caminho do Trabzonspor, da Turquia

Criticado pela torcida e imprensa, camaronês considera uma transferência ao futebol turco

Onana durante aquecimento para o jogo entre Lyon e Manchester United, pela Liga Europa
imagem cameraOnana durante aquecimento para o jogo entre Lyon e Manchester United, pela Europa League (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/09/2025
09:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Manchester United e o Trabzonspor chegaram a um acordo verbal para negociar o goleiro André Onana, por empréstimo. De acordo com a imprensa internacional, o camaronês considera uma transferência ao futebol turco, após uma janela de transferências que incluiu a chegada de um novo reforço para o setor no clube inglês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os clubes firmaram um acordo verbal, que depende agora apenas da decisão do jogador. Nesta temorada, Onana perdeu a vaga no gol para Altay Bayindir e foi titular apenas na derrota do United nos pênaltis para o Grimsby, da quarta divisão, pela Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

Além da dupla, os Red Devils possuem outros três goleiros em seu elenco: Dermont Mee, Senne Lammens e o veterano Tom Heaton. O técnico Rúben Amorim, que procura diminuir o tamanho do elenco, enxerga o empréstimo como uma boa oportunidade.

Com as oscilações dos goleiros presentes no elenco, o United optou pela contratação de Senne Lammens, que estava no Royal Antwerp. O jogador chega como uma aposta no futuro, mas também como uma necessidade imediata diante da instabilidade na função.

continua após a publicidade
Goleiro do Manchester United, Onana faz defesa em jogo contra o Nottingham Forest
Goleiro do Manchester United, Onana faz defesa em jogo contra o Nottingham Forest (Foto: Paul Ellis/AFP)

André Onana no Manchester United

Onana, alvo do Trabzonspor, chegou ao Manchester United em julho de 2023 por 51 milhões de euros junto à Internazionale, integrando os Red Devils com status de substituto ideal para David de Gea. Mas apesar de ter vivido bons momentos no clube inglês, o arqueiro tem acumulado críticas da torcida e da imprensa inglesa por falhas técnicas e dificuldades com as bolas aéreas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias