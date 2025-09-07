Goleiro do Manchester United está a caminho do Trabzonspor, da Turquia

O Manchester United e o Trabzonspor chegaram a um acordo verbal para negociar o goleiro André Onana, por empréstimo. De acordo com a imprensa internacional, o camaronês considera uma transferência ao futebol turco, após uma janela de transferências que incluiu a chegada de um novo reforço para o setor no clube inglês.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os clubes firmaram um acordo verbal, que depende agora apenas da decisão do jogador. Nesta temorada, Onana perdeu a vaga no gol para Altay Bayindir e foi titular apenas na derrota do United nos pênaltis para o Grimsby, da quarta divisão, pela Copa da Liga Inglesa.

Além da dupla, os Red Devils possuem outros três goleiros em seu elenco: Dermont Mee, Senne Lammens e o veterano Tom Heaton. O técnico Rúben Amorim, que procura diminuir o tamanho do elenco, enxerga o empréstimo como uma boa oportunidade.

Com as oscilações dos goleiros presentes no elenco, o United optou pela contratação de Senne Lammens, que estava no Royal Antwerp. O jogador chega como uma aposta no futuro, mas também como uma necessidade imediata diante da instabilidade na função.

Goleiro do Manchester United, Onana faz defesa em jogo contra o Nottingham Forest (Foto: Paul Ellis/AFP)

André Onana no Manchester United

Onana, alvo do Trabzonspor, chegou ao Manchester United em julho de 2023 por 51 milhões de euros junto à Internazionale, integrando os Red Devils com status de substituto ideal para David de Gea. Mas apesar de ter vivido bons momentos no clube inglês, o arqueiro tem acumulado críticas da torcida e da imprensa inglesa por falhas técnicas e dificuldades com as bolas aéreas.

