Athletic Bilbao e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (10), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estadio San Mamés, em Bilbao (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo ATH PSG 6ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília) Local BayArena, em Leverkusen (ALE) Árbitro Serdar Gözübüyük Assistentes Erwin Zeinstra e Patrick Inia Var Rob Dieperink Onde assistir

O Athletic Bilbao entra em campo numa situação delicada na Champions League, ocupando a 27ª posição e fora da zona de classificação para os playoffs. No entanto, a distância para o corte é de apenas dois pontos, mantendo a esperança viva para a equipe de Ernesto Valverde. Apesar de uma campanha irregular na temporada (7º lugar em La Liga), os bascos chegam com a moral renovada após uma vitória fundamental por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid no fim de semana, sabendo que precisam vencer agora para chegar aos jogos decisivos de janeiro (contra Atalanta e Sporting) com chances reais de avançar.

O PSG, vice-líder da competição, ostenta o ataque mais letal da Champions League com 19 gols marcados, vindo de uma vitória eletrizante por 5 a 3 sobre o Tottenham. Apesar do poderio ofensivo, o técnico Luis Enrique se preocupa com a fragilidade defensiva (8 gols sofridos) que pode custar caro no futuro. Embora esteja em segundo lugar na Ligue 1 e tenha perdido seu último jogo fora de casa (contra o Monaco), o time parisiense chega embalado por uma goleada de 5 a 0 sobre o Rennes no fim de semana e busca os três pontos para continuar perseguindo o líder Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Athletic Bilbao e PSG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x PSG

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: San Mamés, em Bilbao (ESP)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Daniel Siebert (árbitro); Jan Seidel e Rafael Foltyn (assistentes); Daniel Schlager (quarto árbitro)

📺 VAR: Benjamin Brand

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde):

Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

PSG (Técnico: Luis Enrique):

Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia

O PSG enfrenta o Athletic Bilbao fora de casa, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

