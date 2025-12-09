Praia Clube x Orlando pelo Mundial de Clubes: horário e onde assistir
As duas primeiras equipes de cada grupo avançam para a semi
- Matéria
- Mais Notícias
O Praia Clube enfrenta o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10), às 10h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. A partida válida pelo segundo jogo da fase classificatória do Mundial de Clubes de vôlei feminino terá transmissão da Cazétv (Youtube) e da VBTV (streaming).
Relacionadas
➡️Praia Clube adapta rotina de jogadoras para partidas de manhã no Mundial
A equipe mineira começou a competição com vitória sobre o Zamalek, do Egito, por 3 sets a 0 (parciais: 25/11, 25/17 e 25/15), na manhã desta terça-feira (9). O grande destaque da partida foi a central Milka, que anotou 13 pontos, sendo 12 de ataque e um de bloqueio. Do outro lado da rede, a oposta Tokka foi a maior pontuadora, com nove pontos.
O Orlando, por sua vez, enfrentou o Conegliano, da Itália, na primeira rodada e perdeu por 3 sets a 0 (parciais: 25/13, 25/14 e 25/19). A ponteira brasileira Gabi Guimarães foi a estrela da partida e anotou dez pontos, sendo dois de saque.
Na última rodada da fase classificatória, na quinta (11), o Praia enfrenta a equipe italiana, às 13h30 (de Brasília).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Orlando Valkyries (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube 🆚 Orlando Valkyries
2ª rodada classificatória — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Arena Mercado Livre Pacaembu, São Paulo
👁️ Onde assistir: VBTV (streaming) e CazéTv (Youtube)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias