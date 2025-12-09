Club Brugge e Arsenal se enfrentam neste quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY



Ficha do jogo BRU ARS 6ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília) Local Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL) Árbitro Sven Jablonski (Alemanha) Assistentes Eduard Beitinger (Alemanha), Lasse Koslowski (Alemanha) e Tobias Reichel (Alemanha) Var Sascha Stegemann (Croácia) e Ivan Bebek (República Tcheca) Onde assistir

O Club Brugge vive fase complicada e entra pressionado no confronto. Na 26ª colocação, a equipe soma apenas quatro pontos, além de carregar quatro jogos sem vitória na Champions League, com três derrotas e um empate. Apesar das duas vitórias recentes fora de casa pelo Campeonato Belga, o ambiente é de instabilidade após a demissão do técnico Nick Hayen.

Por outro lado, o Arsenal lidera a Champions League com cinco vitórias em cinco partidas e vindo de triunfo por 3 a 1 sobre o Bayern de Munique fora de casa. No Campeonato Inglês, os Gunners sofreram revés diante do Aston Villa, mas mantém desempenho sólido na temporada. Para o próximo duelo, Mikel Arteta terá três baixas: Riccardo Calafiori e Gabriel Magalhães, ambos lesionados, além de Christian Mosquera, que trata problema no joelho.

✅ FICHA TÉCNICA

Club Brugge 🆚 Arsenal

6ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)

👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Sven Jablonski (Alemanha)

🚩 Assistentes: Eduard Beitinger (Alemanha), Lasse Koslowski (Alemanha) e Tobias Reichel (Alemanha)

📺 VAR: Sascha Stegemann (Croácia) e Ivan Bebek (República Tcheca)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)

Simon Mignolet; Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordoñez e Hugo Siquet; Raphael Onyedika, Hans Vanaken e Aleksandar Stankovic; Christos Tzolis, Romeo Vermant e Carlos Forbs.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Myles Lewis-Skelly, William Saliba, Piero Hincapié e Jurriën Timber; Declan Rice, Mikel Merino e Martin Odegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka.

