Club Brugge x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Club Brugge e Arsenal se enfrentam neste quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL), com transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick expulso: os bastidores que podem levar à saída do Real Madrid em breve
Futebol Internacional09/12/2025
- Flamengo
Filipe Luís, técnico do Flamengo, mostra otimismo sobre presença de Pedro no Mundial: ‘É o nosso atacante’
Flamengo09/12/2025
- Futebol Internacional
Champions League está de volta: veja o que está em jogo
Futebol Internacional09/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Club Brugge vive fase complicada e entra pressionado no confronto. Na 26ª colocação, a equipe soma apenas quatro pontos, além de carregar quatro jogos sem vitória na Champions League, com três derrotas e um empate. Apesar das duas vitórias recentes fora de casa pelo Campeonato Belga, o ambiente é de instabilidade após a demissão do técnico Nick Hayen.
Por outro lado, o Arsenal lidera a Champions League com cinco vitórias em cinco partidas e vindo de triunfo por 3 a 1 sobre o Bayern de Munique fora de casa. No Campeonato Inglês, os Gunners sofreram revés diante do Aston Villa, mas mantém desempenho sólido na temporada. Para o próximo duelo, Mikel Arteta terá três baixas: Riccardo Calafiori e Gabriel Magalhães, ambos lesionados, além de Christian Mosquera, que trata problema no joelho.
Tudo sobre o jogo entre Club Brugge e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge 🆚 Arsenal
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Sven Jablonski (Alemanha)
🚩 Assistentes: Eduard Beitinger (Alemanha), Lasse Koslowski (Alemanha) e Tobias Reichel (Alemanha)
📺 VAR: Sascha Stegemann (Croácia) e Ivan Bebek (República Tcheca)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Simon Mignolet; Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordoñez e Hugo Siquet; Raphael Onyedika, Hans Vanaken e Aleksandar Stankovic; Christos Tzolis, Romeo Vermant e Carlos Forbs.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Myles Lewis-Skelly, William Saliba, Piero Hincapié e Jurriën Timber; Declan Rice, Mikel Merino e Martin Odegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres e Bukayo Saka.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias