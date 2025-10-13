menu hamburguer
Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

Belfast (NI)
Dia 13/10/2025
09:45
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Irlanda do Norte e Alemanha terão os caminhos cruzados pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Clearer Twist National Stadium, em Belfast (NI). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

NOR
ALE
4ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Clearer Twist National Stadium, em Belfast (NI)
Árbitro
Jesús Gil Manzano
Assistentes
Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso
Var
Carlos del Cerro Grande
Onde assistir

A Irlanda do Norte chega para o confronto em um momento de grande euforia após uma vitória crucial por 2 a 0 sobre a Eslováquia, resultado que deixou o grupo de qualificação totalmente em aberto, com três equipes empatadas na liderança. Apesar da confiança renovada, a equipe de Michael O'Neill enfrenta um retrospecto histórico esmagadoramente negativo, com dez derrotas consecutivas para a Alemanha.

A Alemanha chega a Belfast como líder do grupo, embalada por uma goleada de 4 a 0 sobre Luxemburgo. Apesar de um início de campanha instável, a equipe do técnico Julian Nagelsmann, que está sob pressão por resultados consistentes, parece ter reencontrado o caminho. Com o objetivo de garantir a vaga direta na Copa do Mundo, a Alemanha se apoia em um retrospecto histórico totalmente favorável, com dez vitórias seguidas sobre o adversário e um excelente desempenho em suas visitas anteriores a Belfast, tornando-se a grande favorita para o confronto decisivo.

Tudo sobre o jogo entre Irlanda do Norte e Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Irlanda do Norte x Alemanha
4ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Clearer Twist National Stadium, Belfast (NI)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Jesús Gil Manzano
🚩 Assistentes: Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso (assistentes), Cesar Soto Grado (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Irlanda do Norte (Técnico: Michael O'Neill)
Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Spencer, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Baumann; Kimmich, Anton, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Woltemade

A seleção da Alemanha entra em campo para enfrentar a da Irlanda do Norte pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Daniel ROLAND / AFP)
