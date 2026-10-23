Internazionale II x Sorrento: onde assistir, horário e escalações
Internazionale II x Sorrento: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internazionale II e Sorrento se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Internazionale II foi derrotado pelo Monopoli por 4 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Sorrento empatou com a Casertana por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Internazionale II ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos. O Sorrento, por sua vez, está em 15º lugar, com 9 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
A. Taho; L. Jakirović, G. Prestia, F. Stante e M. Marello; T. Avitabile, I. Kaczmarski e L. Bovo; M. Mancuso, T. Fumagalli e J. Żuberek.
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, F. Fusco, A. Viscardi e M. Puzone; L. Crecco, A. Potenza e L. Capezzi; M. Cuccurullo, S. Parker e A. Bolzán.
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