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Internazionale II x Sorrento: onde assistir, horário e escalações

Internazionale II x Sorrento: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Internazionale II x Sorrento
Onde assistir ao vivo a partida entre Internazionale II e Sorrento pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Internazionale II e Sorrento se enfrentam neste sábado (24), às 9h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Internazionale II foi derrotado pelo Monopoli por 4 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Sorrento empatou com a Casertana por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Internazionale II ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos. O Sorrento, por sua vez, está em 15º lugar, com 9 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 11
Fase: Girone C

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Escalações prováveis

Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
A. Taho; L. Jakirović, G. Prestia, F. Stante e M. Marello; T. Avitabile, I. Kaczmarski e L. Bovo; M. Mancuso, T. Fumagalli e J. Żuberek.

Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, F. Fusco, A. Viscardi e M. Puzone; L. Crecco, A. Potenza e L. Capezzi; M. Cuccurullo, S. Parker e A. Bolzán.

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