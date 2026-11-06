Internazionale II x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Internazionale II x Salernitana: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internazionale II e Salernitana se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 13ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Internazionale II foi derrotado pelo Cosenza por 1 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já a Salernitana empatou com o Savoia por 1 a 1, também pela Serie C1, em 1º de novembro. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam recuperação na competição.
Na tabela de classificação, o Internazionale II ocupa a 10ª colocação, enquanto a Salernitana está em 15º lugar, ambas no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Tosto, G. Prestia, G. Re Cecconi e T. Avitabile; I. Amerighi, I. Kaczmarski e L. Fiordilino; M. Mancuso, Charlys e T. Fumagalli.
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, J. Heinz, D. Celiento e M. Llano; L. Villa, M. Vitale e M. Tascone; I. Achik, F. Lescano e E. D'Ursi.
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