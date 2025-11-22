Neymar será poupado para duelo contra o Internacional?; Veja o que planeja o Santos

O Santos ainda não definiu se vai poupar o atacante Neymar no duelo contra o Internacional. A partida será na próxima segunda-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Atualmente, o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 37 pontos. O Colorado aparece em 15º, com 40 pontos. Ou seja, o Alvinegro Praiano precisa de uma vitória para igualar o rival em número de pontos e se afastar ainda mais da zona de degola.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A equipe ainda terá mais uma atividade neste domingo (23) antes de viajar a Porto Alegre, e o clube vai avaliar como o jogador estará fisicamente para bater o martelo.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro. Neymar foi titular pelo quarto jogo desde que se recuperou da terceira lesão sofrida na temporada.

Ele sentiu um leve incômodo no joelho esquerdo durante a partida e acabou substituído. No entanto, nenhum problema mais grave foi detectado. O camisa 10 também encerrou um jejum de sete jogos sem marcar, um período de mais de três meses e meio.

continua após a publicidade

Segundo apuração da reportagem do Lance!, a diretoria do clube da Baixada Santista considera o duelo um jogo de risco e teme perder Neymar pelo restante da temporada. O Santos ainda enfrenta Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C) antes do fim da competição, no dia 7 de dezembro.

➡️ Vojvoda busca a primeira vitória fora de casa no comando do Santos

Neymar sentiu um desconforto no joelho esquerdo após a partida contra o Mirassol. (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)

Agenda:

24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro