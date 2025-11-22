Os 103 dias sem vencer fora de casa do Internacional

Até vencer o Ceará por 2 a 1, na noite de quinta-feira (20), na Arena Castelão, o Internacional ficou 103 dias sem vitórias fora de casa. Foram oito jogos, com um empate e sete derrotas, quatro delas consecutivas, todas na era Ramón Díaz. Em 26 jogos longe do Beira-Rio em 2025, o Colorado perdeu 11 vezes, venceu nove – quatro no Gauchão e uma na Libertadores – e empatou seis, com 42,3% de aproveitamento.

As quatro vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro justificam a fraca campanha na competição. Menos mal que voltou à vencer quando estava batendo às portas da zona de rebaixamento.

Cento e três dias sem vencer fora de casa

Nesses 103 dias, o Alvirrubro passou por dois técnicos. Nesse intervalo, na era Roger Machado, foram três jogos fora e três derrotas. A vitória sobre o Vozão foi a primeira vitória longe do Beira-Rio sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz. Com a dupla, o Inter teve um empate e quatro derrotas. Todos esses jogos, incluindo a igualdade na Serra Gaúcha, tiveram uma característica: o time foi apático.

Os jogos sem vitória

17/8 – Flamengo 1x0 23/8 – Cruzeiro 2x1 13/9 – Palmeiras 4x1 27/9 – Juventude 1x1 15/10 – Mirassol 3x1 22/10 – Bahia 1x0 25/10 – Fluminense 1x0 5/11 – Vitória 1x0

Essa campanha errática como visitante é responsável pela 15ª colocação na tabela, com 40 pontos. Pelo cálculo o Inter precisa de mais cinco pontos para chegar aos míticos 45, tidos como ponto de corte para escapar do rebaixamento.

Esse cenário, de poucas vitórias longe de Porto Alegre, porém, preocupa nessa reta final de Brasileirão, com duas partidas fora – contra o São Paulo, no Morumbis, e o Vasco, em São Januário. Assim, a permanência na Série A passa pelos confrontos no Beira-Rio – segunda (24), no jogo contra um adversário direto Santos, e em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

