Desfalque na zaga abre concorrência no Santos para duelo contra o Internacional

O Santos terá um desfalque importante na defesa para encarar o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Zé Ivaldo está suspenso, e o substituto deve ser Luan Peres, que perdeu a titularidade após sofrer um choque de cabeça com Arrascaeta no duelo contra o Flamengo.

Ele ficou de fora do clássico contra o Palmeiras por ter realizado apenas um treino com bola, devido ao protocolo de concussão. Depois, ficou no banco no duelo contra o Mirassol, mas não foi acionado. Luan é o zagueiro com mais jogos com a camisa do Santos (131) e também o mais utilizado nesta temporada (36).



Para o setor, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com as seguintes opções: João Basso, Adonis Frías, Luisão e Alexis Duarte.

Alexis Duarte foi desfalque nos últimos três jogos do Peixe, pois estava com a Seleção Paraguaia na última Data Fifa. Ele chegou ao clube no meio deste ano, ao lado de Adonis Frías, e acumula apenas cinco partidas pelo Santos.

Adonis Frías soma nove partidas nesta temporada e foi titular nas duas últimas. O argentino deve ser mantido na equipe.

João Basso e Luisão não têm sido utilizados por Vojvoda. Basso não entra em campo há sete jogos . A última partida foi no dia 26 de julho, contra o Sport, quando marcou um gol. Ele tem apenas 15 jogos nesta temporada, sendo seis pelo Brasileirão.

Quem também não está nos planos do técnico é o jovem Souza, de 22 anos, contratado no início deste ano junto ao Novorizontino. Ele não joga desde o dia 24 de agosto. O defensor tem 12 partidas na temporada, sendo apenas seis pelo Brasileirão.

O Santos visita o Internacional na próxima segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa vencer o duelo para igualar o número de pontos do Colorado na tabela.

Para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deverá contar com Neymar, que não foi a campo no último treino do Peixe. Ele sentiu um incômodo no joelho esquerdo após o duelo contra o Mirassol e será poupado. O clube teme forçar o jogador fisicamente e perdê-lo para as outras finais da temporada.